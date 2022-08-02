Fed官員又放鷹 對Fed轉鴿說法潑冷水、債市驚嚇

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）。（路透）

多位聯準會（Fed）官員表示，他們依然有決心且「完全團結」要讓美國利率拉高至能夠抑制40年來最嚴重通膨的水準，這實際上是對金融市場在過去一周認為決策官員正設想緩和緊縮政策步調的想法潑了一桶冷水。

三位地區聯邦準備銀行總裁2日在談話中強調，目前沒有通膨緩和下來的跡象。舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，對於要把通膨壓回至2%通膨率目標，「我們依然堅決並完全團結」。

戴利更表示，債市價格反映出投資人預期Fed將轉向在明年上半年降息，這讓她「感到困惑」。戴利預期Fed將持續升息 ，並且維持利率「一陣子」。這席話引發利率期貨市場一波賣壓。

除了戴利，克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）和芝加哥聯準銀行總裁伊凡思（Charles Evans）類似的鷹派談話也帶動美國公債殖利率 在2日飆高，2年期公債殖利率竄升20個基點，反映交易人士重新考量Fed未來升息的幅度以及是否會在2023年初降息。Fed主席鮑爾 上周三表示，在Fed立場進一步緊縮之際，「放慢升息步調可能將變得合適」，當時曾使美國公債殖利率大跌。

梅斯特在華盛頓郵報的一場直播活動中說，在她能夠宣稱美國央行的緊縮周期正達成其抑制通膨目標之前，她希望見到「非常令人信服的證據」，即物價月比增幅放緩；伊凡思則對記者表示，決策者認為，要見到通膨數據改善、強化他們認為貨幣緊縮都在軌道上的觀點，或許還要經過至少兩次的報告」。

在Fed上周升息3碼後，數據顯示美國國內生產毛額（GDP）連兩季萎縮，陷入技術性衰退。鮑爾在會後記者會表示，下次會議（9月20-21日）可能以類似幅度升息，取決於從現在到屆時的數據而定，不過，會在未來某個時間點減緩升息步調。

戴利表示：「我真的很想看看數據情況後，再來判斷是應該稍微放慢升息步調，或該持續大幅升息。」

伊凡思說，他希望9月會議升息2碼、11月和12月會議上各升息1碼，讓聯邦資金利率在年底前調高至3.5％，他認為這樣的利率路徑徑「依然合理」，但如果通膨沒有顯示出改善跡象，Fed「可能必須重新考慮更高一點的利率路徑，但我有點擔心因應得過多、過早」。

另外，聖路易聯準銀行總裁博拉德（James Bullard）同日表示，Fed可能有辦法在不引發美國經濟衰退的情況下減緩通膨，實現「軟著陸」。