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PC市場萎縮 蘇姿丰悲觀…AMD股價重挫6%

編譯葉亭均／綜合外電
超微執行長蘇姿丰。路透
超微執行長蘇姿丰。路透

全球第二大微處理器廠商超微（AMD）上季營收年比激增70%，受資料中心業務強勁帶動，但本季財測低於市場預估，反映受PC需求下滑影響，消息拖累超微股價在2日盤後重挫逾6%。

超微2日公布，預估本季營收約67億美元，低於分析師平均預估的68.1億美元。

超微在執行長蘇姿丰的帶領下，持續從同業英特爾瓜分市占，並且受惠於市場對新型、威力強大的伺服器晶片需求暢旺。然而，最新財測顯示出，超微也無法避免受PC產業景氣減緩衝擊，因為PC領域仍是超微產品的最大市場。蘇姿丰在分析師會議上表示，PC領域業務下滑幅度預期比超微原先所料還深。

蘇姿丰說：「我們對PC的財測更加保守。我們持續見到資料中心、嵌入式事業、電玩主機的強勁需求。」

超微現在對PC需求的看法甚至比英特爾或市場預估更悲觀。蘇姿丰表示，PC銷售將以15%至17%（mid-teen）的幅度下滑。相較下，在三個月前，蘇姿丰表示預期今年在PC市場的出貨預料以「高個位數」（7%至9%）幅度下滑。

英特爾上周才把對PC市場的預估調降至萎縮約10%。研調機構顧能（Gartner）則預測PC出貨今年將萎縮13%，揮別連兩年的成長；來自PC市場的晶片營收將下滑5.4%。

蘇姿丰還預測，超微上市的產品今年下半年將繼續贏得市占。她說，超微將在第4季推出新的5奈米產品。

另外，投資人也關心在訂單萎縮之際，晶片業者的庫存問題。超微第2季庫存比去年底增加三成，達到約26億美元，不過，大部分的庫存增長主要是因為併購的後續影響。

超微股價2日盤後重挫6.19%，逆轉收盤時上漲逾2%至每股99.29美元的漲勢。超微股價今年來下跌31%，主要是受晶片類股整體回檔拖累。

超微維持全年財測，預估今年營收成長約60%至260億至266億美元，資料中心業務將是推動營收成長的力量。超微正為伺服器晶片產品尋找新客戶。

回顧上季，超微第2季營收達66億美元，年比成長70%且高於分析師預期；獲利下37%至4.47億美元，反映與併購賽靈思（Xilinx）相關的調整。第2季經調整後的毛利率達54%，高於一年前與第1季的48%。相較下，英特爾第2季毛利率為44.8%。

超微第2季資料中心事業營收成長83%至15億美元；包含PC晶片在內的客戶事業成長25%至22億美元；遊戲部門銷售成長32%至17億美元，由針對遊戲主機的「半客製化晶片」銷售成長所帶動。

營收 晶片 股價

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