上月走勢難續 股指全面小跌

在FAA批准恢復787交機後，波音上漲6.07%協助遏制了跌幅。美聯社

史坦普500指數 在8月首日走低，部分投資 人質疑在創下2020年以來最佳單月走勢後，近期的漲勢是否還會繼續。

在全日在漲跌之間浮沉後，史指下跌11.66點或0.28%至4118.63點。那斯達克綜合指數下跌21.71點或0.18%至1萬2368.98點。道瓊工業平均指數下跌46.73點或0.14%至3萬2798.4點。

在FAA批准恢復787交機後，波音上漲6.07%協助遏制了跌幅。

隨著油價下跌，能源類股對大盤構成重大拖累。Diamondback Energy、ExxonMobil、Chevron和Devon Energy均下跌。

優於預期的製造業報告提振了市場情緒。AMD和Nvidia等晶片製造商的股價反彈。該報告還顯示物價下滑，這是在高通膨的情況下的積極發展。

所有主要股指上周上漲，並創下2020年來最佳單月走勢。道指7月上漲6.7%，而史指上漲9.1%。那指上漲12.4%，因投資人湧入本輪熊市中受創最重的科技股。

Oppenheimer首席投資策略師史托茲福斯(John Stoltzfus)在報告中寫道：「市場可能會測試上周的大幅反彈，因為考慮到聯準會(Fed)目前為止在遏制通膨方面取得的進展。」

本周投資人有更多經濟數據和企業財報需要消化。美國勞工統計局的7月非農就業報告將更深入地了解勞動力市場。即使國內生產總值(GDP)連續兩季為負成長，但強勁的就業成長讓經濟學家相信美國目前並未陷入衰退。Caterpillar、PayPal和Starbucks盤後將公布財報。

此外，由於交易員擔心經濟疲軟，備受關注的10年期美國國債殖利率 繼續下滑。

與價格走勢相反的10年期國債殖利率午後交易在2.61%，之前曾跌破2.6%。早盤曾高達2.69%。交易員表示，跌破2.7%意義重大。

BMO美國利率策略主管林根(Ian Lyngen)表示，「人們越來越擔心美國經濟的整體走勢。」「如果10年期跌破2.55%，那麼2.5%就會變成一個有吸引力的水平。」

他說，市場也在定價一些通膨預期，「今天能源價格下跌，這很有幫助。」

10年期殖利率關係重大，因為它會影響房貸利率以及其他消費者和企業貸款。