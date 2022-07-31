無論買不買推特 投資人都預期馬斯克續賣特斯拉股票

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（路透）

根據最新的MLIV Pulse調查，投資人預期馬斯克 （Elon Musk）今年底前還會賣出更多特斯拉 公司的股票。

包含投資組合經理人和散戶在內的1562名受訪者中，約75％表示，預料馬斯克最終不會收購社群媒體推特 （Tiwtter）。這樁交易讓馬斯克在4月已賣出約85億美元的特斯拉持股。三分之一的受訪者預料，馬斯克會以逾10億美元的金額條件與推特和解，而非以每股54.20美元、總值440億美元來收購推特。約27%受訪者認為法官將命令他支付10億美元分手費。

TrueMark投資公司執行長洛卡斯表示，無論推特交易案後續發展如何，馬斯克都可能繼續賣特斯拉股票。他的看法與調查中68%的人看法一致。洛卡斯也說：「但如果投資人對這解讀過多，他們可能見樹不見林。」

這可能代表特斯拉股票還會進一步面臨苦痛，這檔股票價格今年來下跌約16％，跌幅高於標普500指數的13.3%。特斯拉股價今年來受供應鏈短缺、中國防疫封鎖措施與無法理解馬斯克原先提出收購推特等因素干擾。

51歲的馬斯克是全球首富，擁有的2600億美元財富大部分是來自特斯拉持股的價值。不過他近來持續賣出股票，包括在去年11月推文發動賣掉他個人10%特斯拉持股的調查，並且在接下來兩個月賣掉逾1500萬股的特斯拉股票。

馬斯克在4月又賣出約940萬股特斯拉股票，時間點是在他提出收購推特之後，這使得馬斯克在6個月期間售股價值達250億美元。如今，馬斯克試圖違背協議，遭推特控告，該案預定10月在德拉瓦商業法院進行快速審理。

無論審理結果為合，都資人都預期特斯拉將樂見該案落幕。

Interactive Brokers策略長索斯尼克表示：「如果他的售股是伴隨著可完全擺脫推特這一灘渾水的明確協議，那麼特斯拉可能大漲。推特一案落幕可移除分心事務，理論上可讓馬斯克把更多重心放在特斯拉。」

不過，相較於其他大型股，受訪者對特斯拉股價上漲空間較沒信心。約四分之一的受訪者認為微軟最具潛力，另有四分之一看好亞馬遜， Google母公司則獲得21%受訪者支持，蘋果獲得18%，特斯拉只獲得12.5%看好。

由於全球車廠投入推動電動車產品，使競爭加劇；總經環境充滿挑戰，美國經濟已連兩季萎縮，這些因素讓投資人對前景採保守審慎看法。