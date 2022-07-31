通膨與衰退孰輕孰重？正反方都有理由

衰退和通膨何者傷害更大？各有說法。（歐新社）

美國經濟正處危險之中。在第2季經濟成長率再度萎縮後，可能已經陷入衰退。但經濟指標喜憂參半，加劇了前方的不確定性。

經濟學者和政策制訂者爭論的核心在於一個對美國未來具有重大影響的基本問題：通膨和衰退哪一個更糟？

似乎沒有人同意其中之一比另一種更糟。

透過大舉升息 ，聯準會(Fed)正在押寶，如果經濟衰退能夠緩解40年來增速最快的消費者物價，那麼冒險讓經濟衰退是值得的。

但許多經濟學者和立法者反對這種想法，認為所謂的經濟衰退的治愈方法將遠比通貨膨脹 的疾病更糟糕。

可以肯定的是，Fed希望避免這兩種情況。它的目標是實現「軟著陸」，也就是在不完全扼殺需求的情況下，將利率提高到足以減緩需求的程度。這是最理想的結果，但Fed本身承認堅持軟著陸的前景變得越來越困難。

左派的Economic Policy Institute主任比文斯(Josh Bivens)在7月初的一篇博客貼文中寫道，「Fed至今的行動並不必然造成經濟衰退，但它們已經增加了衰退的可能性。」

這給我們留下兩個潛在的結果：過去一年中出現的那種通膨繼續加劇，或者經濟衰退導致物價下跌，同時可能會增加失業率並抑制工資成長。

●支持通貨膨脹一方

比文斯堅定地站在「高通膨不好，但衰退更糟」的陣營中。這主要是因為經濟衰退對勞動市場的影響。他說，「經濟衰退其實上意味著你的經濟平均水平更差。」

通貨膨脹顯然侵蝕了人們的工資，這是一件壞事。7月消費者物價按年計算上漲9%左右，而工資僅上漲5.3%。但是比文斯說，「我們對衰退的了解是，它們比通膨更可能壓低工資。」

雖然反對者提出一個主要論點：通貨膨脹通常伴隨著一個棘手的心理問題，一旦物價不斷上漲的想法深入消費者的心理層面，就會形成一個難以打破的自我實現循環。比文斯說，這不是開玩笑，但據他估計，我們還沒有到那一步。

在美國，通貨膨脹率在過去40年大部分時間裡一直保持在每年2%左右。正因為如此，他認為，人們大多預計近期9%左右的通膨率不會持續下去。

他說，「我們應該信任這些期望和可信度。」

參議員華倫 (Elizabeth Warren)是這個陣營中的另一個重要聲音，她認為當前通膨的根本原因遠遠超過Fed的能力範圍，包括由疫情和烏克蘭戰爭造成的供應鏈混亂。

華倫在《華爾街日報》的一篇專欄文章中寫道，更高的利率不會解決飆升的能源價格，而且「這樣做不會打破鮑爾在1月承認的企業壟斷，『只因它們想要就可以恣意漲價』」。

當Fed升息時，人們和企業借錢的成本就會更高。這促使每個人減少開支。隨著需求枯竭，企業放緩招聘、減少工時或裁員。

華倫寫道，「這將使數百萬人、尤其是低薪者和有色人種的薪水減少或根本拿不到薪水。」

●支持經濟衰退一方

其他人則認為，經濟衰退雖然也不理想，但不一定會是災難性的。他們甚至可能是健康的。

許多主張經濟衰退而不是通膨的人指出，1970年代通膨失控飆升，在1980年達到14%的峰值。在當時的Fed主席沃爾克(Paul Volcker)的監督下，80年代初經歷了痛苦的升息和隨後的兩次衰退，最後才終於打破通膨周期。

經濟學者史密斯(Noah Smith)在一篇貼文中寫道：「現在溫和的衰退遠比嚴重的沃爾克式衰退要好得多，如果衰退預期變得根深柢固，這將是平息通膨所必需的。」

並非所有的衰退都是平等的。根據美國國家經濟研究局的數據，自1857年以來，美國已經歷過34次衰退，平均大約每5年一次。平均而言，每次持續約17個月。

這意味著美國已經擺脫了許多經濟衰退。

史密斯在一篇題為《是的，我們可能正處於衰退中，這很好》的文章中寫道，「人們傾向於原諒輕微的衰退，但對高通膨的反應真的非常非常強烈。」

但經濟衰退真的是一件好事嗎？經濟周期研究所(Economic Cycle Research Institute)聯合創始人阿楚坦(Lakshman Achuthan)說，有時是這樣沒錯。該研究所為全球22個經濟體判定衰退時間。

他指出：「經濟衰退可能會對整個經濟作出完整的清理，迫使效率低下的大型企業倒閉，並為更靈活的競爭對手騰出空間，這些競爭對手可以更好地滿足客戶需求。」「“這次經濟在疫情之後發生了夠大的變化，新的商機必然會出現。」

阿楚坦點名最近經濟低迷時期出現的一些創新業務，像是成立於2008年的Airbnb、Uber優步，和成立於2009年的WhatsApp，它們都在2007-09年的經濟大衰退中崛起。

●最終基本面

美國現在是否處於衰退，絕大幅程度是一場語義辯論。因為跡象顯示經濟正在降溫：住房需求正在放緩，消費者信心正在下滑。

在大多數衰退中，聯邦紓困措施是刺激經濟和恢復消費者信心的典型方式。這次，這些財務生命線不太可能有效。

比文斯說，「如果相關說法變成『我們必須經歷經濟衰退，只因我們在2021年超支』，這會讓人懷疑不會有任何緩解措施被提出。」「而我認為這會是一個錯誤。」