熱門標的物也下跌 美房地產反轉 價跌量縮

美國房地產價格正在下跌，交易轉趨清淡，銀行也收緊放款。(美聯社)

美國房地產 價格正大幅下跌，交易轉趨清淡，銀行也收緊放款；就連在疫情期間價格飆漲的公寓和倉儲等商用不動產熱門標的，買氣也因利率上升而有消退跡象。

洛杉磯 不動產經紀人盧里說，俄勒岡州波特蘭的工業不動產交易和丹佛公寓的交易，許多都已告吹，原因是5月時聯準會（Fed）調升基準利率。在6月，一名買家撤回洛杉磯附近一起1,800萬美元的公寓交易案，7月時，買家提出的報價竟已跌10%。

相較於股市、債市和加密貨幣的震盪，商用不動產的景氣降溫步調較慢。但隨著融資成本提高，背負5兆美元商用不動產債務的投資 人，其持有部位和獲利前景將面臨重新評估。

MSCI Real Assets公司首席經濟學家卡斯提洛說，今年上半年美國商用不動產交易額創3,758億美元新高，但這是一項落後指標，因為相關交易須數個月才能完成，並未反映目前市場迅速降溫的真實狀況。

他說，這感覺就像卡通「威利狼」的情節，威利狼常為了追趕嗶嗶鳥，衝出懸崖後才赫然發現自己懸空，隨即急速墜落深谷。他表示，所有其他信號都表明房市面臨轉折點，價格即將下跌。

美國房市已浮現價格下跌的跡象。Green Street公司策略研究共同主管羅斯蒙說，美國商用不動產價格第2季已下跌5%，至年底前預料將再跌5%；此外，6月公寓價格也比5月低4%，同期的倉庫價格則下跌6%。

近年來，倉庫和公寓供不應求，投資人需花高價購置這類物件。Green Street的數據顯示，工業用房地產的價格仍比疫前水準高42%，集合住宅的價格則高16%。然而，目前銀行和潛在買家都正重新評估相關物件的價值，原因是融資成本提高。