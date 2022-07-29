股指連漲3天 創今年最佳單月表現

紐約證交所的交易員緊盯股票走勢。(路透)

投資 人消化了強勁的科技財報，並擺脫了對高通膨和經濟衰退的擔憂，美股連漲三天。

所有主要股指本周均上漲，並創下2022年來最佳單月表現。道瓊工業平均指數 上漲315.5點或0.97%，至3萬2845.13點。史坦普500指數上漲57.86點或1.42%，至4130.29點。那斯達克綜合指數上漲228.09或1.88%，至1萬2390.69點。

本周道指收高近3%，而史指和那指分別上漲4.3%和4.7%。

道指7月上漲6.7%，史指上漲9.1%；那指雖然仍處於熊市區域，但上漲12.4%。三大指數都創2020年以來最大單月漲幅。

這種表現與前6個月一度在6月跌至熊市水平形成鮮明對比。隨著投資人對聯準會(Fed)激進升息 步伐的擔憂開始減弱，以及通膨可能已經見頂的想法開始穩定，市場開始出現逆轉。

Baird投資策略分析師梅菲爾德(Ross Mayfield)表示：「從低迷情緒和看跌部位開始成為資產，但更大的景像是通膨和通膨預期的微妙轉變，從而導致市場對美Fed路徑的預期。」「最近，企業獲利韌性只會增加牛市走勢，並可能在短期內為股市打底。」

話雖如此，由於俄羅斯對烏克蘭的持續戰爭以及市場可能再次走低，某些人仍然擔心通膨水平。經濟分析局報告指出，6月個人消費指數(PCE)較上年同期攀升6.8%。這項備受Fed密切關注的通膨指標創下1982年1月以來最高水平。

梅菲爾德說，「這最終可能只是證明是熊市反彈，這種情形在較長的熊市中很常見；但利率緩和、看跌情緒和部位以及企業和消費者在通膨面前的韌性的結合，足以引發風險資產的反彈。」

投資人還獲得密西根大學消費者信心指數的最終讀數，該指數在7月為51.5，較初值略有改善，高於6月的歷史低點50。

即使如此，兩支大型股票的財報仍引領主要股指走高。在電商巨頭公布上季銷售額強於預期後，亞馬遜暴漲10.36%；而蘋果公司在iPhone營收優於預期後攀升3.28%。

雪佛龍和埃克森美孚也公布優於預期的上季業績，股價分別上漲8.93%和4.6%。

然而，另外一批企業業績喜憂參半。

在未達預期並警告廣告業務放緩後，Roku大跌23.07%。晶片製造商英特爾上季度業績低於預期，下跌8.56%。

BMO Wealth Management首席投資策略師馬永裕(Yung-Yu Ma)表示：「市場在喜憂參半的財報季獲得很大的安慰，因為人們擔心業績表現，而是更加一致地往負面水設。」「但這種情況沒有發生，讓投資人意識到，現在所有風險確定性的一個主要含義是，我們將在單一公司層面看到更多的分散性。」

例如，在英特爾調降全年預期的同時，微軟對未來一年發布了樂觀的營收財測；在沃爾瑪調降獲利預期的同時，亞馬遜給出了樂觀的財測。

馬永裕說，「你認為它們的命運非常緊密地聯繫在一起，但其實一個比另一個更掙扎。」「從某個角度來看，這並不好，它給個別公司帶來一些不確定性和風險；但這也令人欣慰，它並非一律都是負面的，某些公司能夠更好地管理成本、增加營收並保持獲利率。」

FactSet數據顯示，超過半數史指公司公布了財報，其中72%超出預期。

在投資人擺脫了27日Fed升息四分之三個百分點和28日GDP負成長的影響之後，本周股指依舊上漲。

New York Life Investments經濟學者兼投資組合策略師古德溫(Lauren Goodwin)表示，「市場正寄望於經濟成長放緩將導致Fed採取更加鴿派的立場，即使升息之路走得更遠。因此，對我而言，未來利率預期走弱將導致股市小幅上漲是合理的。」

然而，她提醒當前經濟環境十分不尋常，而且距下次Fed會議時間過長，現在難以預測屆時其升息路徑。

馬永裕也同意這個看法，指出過去市場經歷一些不佳數據的程度「令人印象深刻」，但別將當前的樂觀看法視為理所當然。

他說，「在本月開始前，負面情緒就一直根深柢固。」「市場心理面的影響在當前環境下來來去去，顯示出各種不確定性。結果可能是某些相對溫和的經濟數據改變了市場焦點，並一路貫穿整個大多數7月表現。」