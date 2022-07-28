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蘋果估本季營收年增加速 匯率波動恐減損50億元

中央社／台北29日電
蘋果公司28日公布上季營收與獲利優於市場預期，iPhone銷售穩健功不可沒。圖為曼哈頓第五大道蘋果直營店外觀。（中央社）
蘋果公司28日公布上季營收與獲利優於市場預期，iPhone銷售穩健功不可沒。圖為曼哈頓第五大道蘋果直營店外觀。（中央社）

蘋果（Apple）今天公布季度財報優於預期，iPhone和服務項目營收均創同期新高，預估截至9月下旬單季營收年增幅度加速，供應鏈受限影響降低，不過美元強勢，國外貨幣匯率波動可能影響50億美元的營收減損。

蘋果今天凌晨公布2022會計年度第3季（截至今年6月25日）的季度財報，單季營收829.59億美元，較去年同期微增1.87%，創同期新高，單季毛利率43.25%，較去年同期43.3%微減，單季稅後獲利194.42億美元，較去年同期217.44億美元減少10.6%，單季每股基本純益1.2美元，低於去年同期EPS 1.31美元。

根據國外科技網站MacRumors報導，蘋果在回答法人提問時表示，供應鏈受限狀況低於原先預期，截至6月下旬的單季iPhone營收和服務項目營收，均創同期新高，主要是iPhone 13系列市場需求穩健。

蘋果原先預估到6月下旬單季因供應鏈受限衝擊營收規模約40億美元至80億美元，蘋果指出實際影響程度低於40億美元，在預估值的下緣。

展望截至9月下旬單季營運表現，蘋果執行長庫克（Tim Cook）回答CNBC記者提問預期，儘管有少部分應用趨緩，例如蘋果平台上的數位廣告業務，不過單季營收較去年同期成長將加速，預估受到供應鏈受限影響程度，將低於截至6月下旬的單季。

在線上回答法人問題時，MacRumors報導，庫克不諱言指出，蘋果營收表現正面臨雞尾酒組合式的逆風（cocktail of headwinds），包括美元強勢、外國貨幣匯率貶值，匯率波動使得蘋果截至9月下旬的單季將面臨大約50億美元的營收減損，此外仍有供應鏈受限變數未解、俄羅斯與烏克蘭戰事持續導致喪失俄羅斯市場等變數。

庫克坦言，蘋果的穿戴裝置、居家和周邊產品正面臨總體經濟環境的逆風影響。

對於媒體日前報導蘋果考量縮減僱用員工人數，庫克在回答華爾街日報（WSJ）記者採訪時表示，蘋果仍將會以非常深思熟慮的方式，持續招聘員工以及投資。

從產品組合來看，截至6月下旬的單季iPhone營收406.65億美元，較去年同期395.7億美元增加2.76%，占比49%，服務項目營收196.04億美元，較去年同期174.86億美元成長12.1%，占比23.6%，其他包括Mac筆電、iPad平板電腦、穿戴裝置及居家和周邊等產品營收，均較去年同期衰退。

營收 蘋果 供應鏈

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