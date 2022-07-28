GDP連季收縮 股指仍漲逾1%

美股連續第二天上漲，即使最新的國內生產總值(GDP)報告顯示連續第二季收縮，因為投資人押注經濟低迷將很快導致聯準會(Fed)結束其激進的升息行動。美聯社

美股連續第二天上漲，即使最新的國內生產總值(GDP)報告顯示連續第二季收縮，因為投資 人押注經濟低迷將很快導致聯準會(Fed)結束其激進的升息 行動。

道瓊工業平均指數 上漲332.04點或1.03%至3萬2529.63點。史坦普500指數上漲48.82點或1.21%至4072.43。那斯達克綜合指數上漲130.17點或1.08%至1萬2162.59點。所有主要股指本周即將收漲並創下2022年的最佳單月走勢。

在GDP報告發布後股指一度短暫下跌，但投資人擺脫了對Fed試圖抑制飆升的物價而將推動經濟陷入衰退的擔憂。美國經濟分析局28日報告，第2季美國經濟成長下降0.9%。《道瓊》估計上漲0.3%。第1季GDP下降1.6%。

E-Trade投資策略總經理羅文嘉特(Mike Loewengart)針對GDP報告表示：「雖然這肯定是個負面因素，但請記住，1%的降幅相對較小，且支持任何衰退都將只是溫和的觀點。」

他說，「Fed已經明確表示，控制通膨是其首要任務，因此不太可能由於另一季負成長而改變方向，即使今天的報告似乎與鮑爾昨天的經濟衰退評論互相矛盾。」「美股7月一直在上漲，因此看到投資人面臨挑戰的現實情況不要感到驚訝。」

許多人認為的衰退定義是經濟連續兩季出現負成長，但它其實更加微妙。負責評析經濟衰退的官方仲裁機構國家經濟研究局還會考慮幾個額外的因素。

在Fed連續第二次升息0.75個百分點以對抗通膨後，前一交易日出現全面反彈，投資人押注Fed能否在不讓經濟陷入衰退困境的情況下阻止物價飆升。

Miramar Capital資深投資組合經理兼創始人瓦瑟曼(Max Wasserman)表示，28日的飆升是這波漲勢的延續，「這種態度基本上是Fed在說已經接近尾聲，而GDP數據告訴人們，Fed不再有令人信服的理由再以0.75或1個百分點升息。」「Fed可能仍會小幅升息，但它們不會繼續以相同幅度升息。」

他補充說，本周企業財報也是樂觀情緒的一部分：「由於通貨膨脹，獲利率正在受到壓縮，但基本業務似乎都相當強勁。」再加上Fed「基本上完成了激進的緊縮政策」的信念，讓投資者有理由鬆一口氣。

投資人28日消化了大量的第2季企業財報。霍尼韋爾(Honeywell)和Etsy都公布了強勁的業績，股價分別上漲3.69%和9.86%。福特汽車在獲利和營收超過預期並提高股利後攀升6.3%。

另一方面，由於上季業績令人失望，Meta Platforms下跌5.22%。康卡斯特上季首次未能增加寬頻用戶，股價下跌9.13%。

截至28日開盤，近49%的史指企業已經公布財報。FactSet數據顯示，在這些公司中，71.5%業績超出預期。投資人正在期待蘋果、亞馬遜、英特爾和Roku在盤後公布的業績。

在其他消息方面，太陽能股在參議院多數黨領袖查克舒默(Chuck Schumer)和同黨參議員曼欽(Joe Manchin)就氣候支出達成協議後飆人漲。住宅太陽能安裝商Sunrun和Sunnova分別上漲29.97%和28.39%。SunPower上漲18.18%。景順太陽能ETF上漲7%。

在經過長達數月的競購戰後，Spirit Airlines宣布同意被JetBlue收購，股價上漲5.6%。