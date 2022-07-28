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探索Fed明示、暗示，甚至錯誤的說法

編譯任中原
聯準會主席鮑爾。(美聯社)
聯準會主席鮑爾。(美聯社)

聯準會（Fed）27日升息3碼，市場反應熱到不行。市場在鮑爾記者會開始之後幾分鐘內，立即判定Fed其實是偏向「鴿派」，於是股債大漲，美元貶值。然而投資人可能只在意自己想看的東西，卻可能漏掉了其他較隱晦，但依然重要的訊息；甚至鮑爾還說了一些可能錯誤的話，市場卻信以為真。

首先，Fed這次會議的聲明內容，與上一次的最大改變，就是6月時表示「整體經濟活動於第1季走低之後，顯然已經上升」；但這次卻強調：「最近的支出與生產指標已經趨軟」。

其次，Fed的升息幅度，以及主席鮑爾在記者會上的發言，都透露出溫和的「鴿派」意味。之前市場曾一度預期這次將一舉升息整整1個百分點，結果並未發生；加上Fed承認經濟成長趨弱，可能是在為接下來相對溫和的決策鋪路。

但市場卻忽略掉鮑爾有關未來仍可能進一步大幅升息的談話。鮑爾表示，「有關9月，我要說再一次超大幅升息可能適當。但這並不是我們現在就做的決定，而是我們將依看到的數據才會做的決定，而且我們將在每次會議各自做成決定，而不會提供清晰的指引」。這雖然與Fed一向的說法並無二致，但關鍵在於鮑爾並未排除9月再升息3碼的可能性。

另一項市場忽略掉的「偏鷹」訊息，就是鮑爾在答問時提到6月的「經濟預測彙總（SEP）」，其中預測今年底時利率將升到3-4%區間的中段（例如3.5%），2023年將升到此一區間的高段位（例如3.75%），甚至達到4-5%區間的低段位（例如4.25%）。由於目前市場預期明年最終利率將遠低於4%，與SEP之中的利率預測並不相符，而鮑爾卻提到SEP，市場不宜忽視此項暗示。

另外鮑爾在會後記者會上即興發言，表示利率已經達到「中性水準（neutral level）」。利率「中性」指的是此一利率水準不會使經濟過冷或過熱，不會拉高或壓低失業率與通膨率，也意味Fed的緊縮政策已經達到抑制通膨的目標，利率進一步上升的空間有限，甚至無須再升，這與當前的實際情況絕對不符。投資人一聽到「中性」就大為興奮，並未深入探究鮑爾可能說錯了話。

市場多頭聽到的，是他們想要聽的「偏鴿派」內容；但事實卻是Fed仍將觀察數據，並做出因應。Fed已經燒到手一次，再有第二次將很難看。因此Fed必須看通膨快速下降，才會放緩緊縮腳步。

鮑爾 利率 升息

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