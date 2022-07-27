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Fed決策後美元走貶 比特幣大漲逾8%

編譯葉亭均／綜合報導
美元指數27日下跌0.7%至106.45。（路透）
美元指數27日下跌0.7%至106.45。（路透）

美元周三（27日）兌一籃子主要貨幣下跌，此前聯準會（Fed）一如預期升息3碼，主席鮑爾的談話，讓市場預期Fed未來有可能放緩升息步調。

美元指數27日下跌0.7%至106.45，不過28日在亞洲早盤又上揚0.1%至106.57。

歐元兌美元27日升值0.82%至1.0200美元，但今天又走貶，貶值0.15%，報1.0185美元。

美元兌日圓27日貶值0.25%、今天續貶0.15%至136.36日圓。

道富高級全球市場策略師Marvin Loh表示：「你當然可以將政策聲明視為鷹派，但它與他們在過去幾次會議上的說法相當一致，他們將繼續升息」，「從理論上講，在鷹派的環境下，美元應該走強，但這與預期一致，本月到目前為止， 美元出現很大的波動。」

美元最初在Fed決策會議發布聲明後走高，但很快就逆轉了方向，並與美國公債殖利率一起走弱，而美國股市則反彈，因為Fed主席鮑爾在政策聲明後的評論被視為鴿派。

Allspring Global Investments的固定收益首席投資策略師George Bory表示：「升息步調放緩的希望壓低了對進一步升息的預期。」

在加密貨幣方面，比特幣尾盤大漲8.65%至22,792.02美元。

升息 鮑爾 貨幣

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