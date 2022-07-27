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市場又誤判Fed轉鴿了？Fed前高官：利率將比預期更高

編譯葉亭均／綜合報導
紐約聯邦準備銀行前總裁杜雷。（路透）
紐約聯邦準備銀行前總裁杜雷。（路透）

聯準會（Fed）27日宣布升息3碼，主席鮑爾表示再一次大幅升息是有可能的。然而，鮑爾談到在某個時間點放緩升息步調可能是合適的說法，激勵美股大漲。對此，紐約聯邦準備銀行前總裁杜雷（Bill Dudley）表示，金融市場低估Fed要用來抑制數十年最嚴重通膨的升息力道；一些Fed觀察人士也表示，市場對鮑爾記者會的解讀可能「太狹隘」。

在Fed會後記者會上，鮑爾重申參考他同僚的6月經濟預估簡報是委員會必須緊縮政策的「最佳指引」。這顯示，聯邦資金利率今年底將攀抵3.25%至3.5%，也就是年底前再升4碼，明年再升息2碼。

杜雷接受彭博電視專訪時表示：「這比市場目前定價更多一些。」「對我來說，他三、四次提到6月的聯準會經濟展望預期摘要，代表Fed認為他們未來將出手的程度，會比市場今日定價高出相當多。」

由於高度的經濟不確定性，鮑爾表示，Fed將在逐次會議做出決策，而且會依循出爐的經濟數據而定，而不再提供利率動向的「明確指引」。

談到Fed會後金融市場大漲的反應，杜雷認為這是因為會議結束後的「鬆一口氣的大漲」。然而，他表示，市場的上漲空間「非常受限」，而Fed必須緊縮金融環境，以便讓就業市場鬆弛並且抑制通膨。

杜雷不認為鮑爾評估Fed已把利率調高至中性區間。他說，由於不確定性甚高，「我是挺懷疑的」，他認為終端利率可能會接近4%。

其他經濟學家也指出，Fed的首要目標依然是抑制通膨，儘管可能會影響就業。

Renaissance Macro Research美國經濟研究主管杜塔表示：「市場先開槍、然後再發問。」「我不認為通膨將會合作地讓降息是可以實現的。鮑爾屢次表示經濟必須減緩以符合他們的目標。溫和的衰退或許無法達到上述目標，必須更多。」

Piper Sandler分析師伯利和杜拉漢表示，美股大漲和美債短期殖利率跌幅高於長債，是「預期降息激勵增加或降息時程推進的典型市場反應」，但鮑爾的談話並非是「一位立場轉向鴿派的聯準會主席所說的話」。

NatWest Markets分析師在報告中表示：「市場顯然認為Fed最終將減少緊縮，但很難從Fed記者會就認為Fed透露出鴿派轉向。」「若真的有，基於我們今日所聽到，Fed成員對年底前聯邦資金利率路徑的中間看法可能是可想像是更高的。」

鮑爾 殖利率 升息

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