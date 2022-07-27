柴油總是比汽油貴，其來有自

相較汽油，柴油對經濟的貢獻度更大。（路透）

如今大多數駕駛人都只關注以普通燃料填充油箱的高昂成本。但是，加油機板上還有另一種重要的燃料，其全美平均價格目前比汽油每加侖高出1元以上：柴油。

Aptus Capital Advisors股票分析師塞可拉(Joseph Sykora)表示：「柴油為卡車運輸提供動力。它為全球經濟提供動力。」

但柴油不僅對卡車運輸至關重要，它對整個國際運輸也至關重要，因為貨運卡車、貨機和駁船等高承載車輛的引擎大多使用柴油及其化學產品。因此，當向全國乃至全球運送產品變得更加昂貴時，這些運輸車輛所攜帶的產品價格也隨之上漲，從而加劇了通貨膨脹。

柴油價 格長期以來一直比汽油貴，早在包括烏克蘭持續戰爭、煉油廠產能低落和新冠疫情後的能源需求導致全球石油供應緊張並推高價格之前。但為什麼？

造成價格差異的3個主要原因是：向更清潔的混合柴油過渡、更高的州和聯邦稅收，以及柴油的供需關係。

●柴油原本就不乾淨

2006年，美國環境保護署(EPA)開始逐步制訂規則，顯著限制柴油燃料的硫含量。EPA這樣做是因為空氣中硫物質濃度升高對人類和環境都有毒。

自2014年以來，EPA規定在美銷售和生產的所有柴油都必須是ULSD(超低硫柴油)，這是一種硫含量限制在百萬分之15的柴油標準。EPA指出，硫含量法規已將有毒物質排放量減少至少90%。

EPA的規定雖明顯有利環境。但降低柴油的硫含量會導致能量密度降低，也就是每加侖燃油經濟性降低，並提高煉油廠的生產成本，從而對價格造成上行壓力。

●柴油的職責

拜登 政府最近呼籲國會暫停對柴油和汽油徵收聯邦稅。無論提議的免稅期是否有效，它都會引起人們對稅收本身的關注。

聯邦汽車 燃油消費稅自1993年以來就沒有改變，對汽油徵收18.3分的額外稅，對柴油徵收24.3分。稅收收入支持公路信託基金，這是一個聯邦錢庫，為公路和其他公共交通項目的建設和維護提供資金。

除了聯邦稅，每個州對這兩種燃料都有自己的附加稅；柴油稅平均比汽油高出7.55分。

柴油稅較高是因為配備柴油引擎的主要車輛、貨運卡車和公共汽車比普通汽車嚴重得多，而且道路狀況惡化。

●柴油需求

最後，柴油價格居高不下也歸咎於供需的基本經濟原理：供給不足，再加上需求始終不歇。

在供應方面，與汽油相比，柴油的生產速度偏低。在美國，每精煉一桶原油可生產約19至20加侖汽油。但生產柴油時，這個數字就下降到只有11到12加侖。

在需求方面，柴油及其相關同門兄弟產品有助於製造、種植和運輸幾乎所有消費品。燃料為卡車、火車、工業機械、建築和農業設備、公共汽車、發電機、家庭供暖系統、船舶和軍用車輛的發動機提供動力。

汽油雖然也為美國汽車提供動力，但由於柴油是美國經濟提供動力的主流產品，其價格也會影響我們的日常生活。