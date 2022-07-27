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可能放慢升息 那指大漲逾4%

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可能放慢升息 那指大漲逾4%

記者張大仁／綜合報導
聯準會主席鮑爾宣布升息0.75個百分點以對抗通膨。(美聯社)
聯準會主席鮑爾宣布升息0.75個百分點以對抗通膨。(美聯社)

聯準會(Fed)宣布升息0.75個百分點以對抗通膨，但暗示可能會在某個時機放慢其升息行動的步伐，美股收盤上漲。

道瓊工業平均指數上漲436.05點或1.37%至3萬2197.59點。史坦普500指數上漲102.56點或2.62%至4023.61點。那斯達克綜合指數上漲469.85點或4.06%至1萬2032.42點。在Alphabet和微軟的業績優於預期後，科技股領漲。

由於Fed主席鮑爾對9月的下次會議升息幅度持開放態度，並指出最終將減緩升息幅度，股市在晚盤觸及盤中高點。鮑爾在新聞發布會上表示，Fed可能9月會再次升息0.75個百分點，但這將取決於數據。

他說，「隨著貨幣政策的立場進一步收緊，在我們評估累積的政策調整如何影響經濟和通膨的同時，放慢升息步伐可能會變得合適。」

在鮑爾指出他不相信經濟目前處於衰退之後，投資人也受到鼓舞。第2季GDP數據將於28日公布。

投資人繼續擔心Fed為降低通膨所做的持續努力會將經濟推入衰退，或者可能已經陷入衰退。在鮑爾表示他不認為美國目前處於衰退，並補充說「有太多經濟領域表現太好」後，這些擔憂有所緩解。

貝萊德iShares美洲投資策略負責人蕭德胡立(Gargi Chaudhuri)表示：「這為股市提供了一些緩解的原因，Fed承認其政策可能會對經濟成長產生影響。」「他們知道這有兩個方面：一個是以成長為代價來抗衡通貨膨脹。這種說法是我們今天聽到的，以前沒有聽到過的。」

許多人將連續兩季的GDP負成長讀數視為衰退，但衰退的官方仲裁機構國家經濟研究局會使用許多其他因素來確定。在第1季GDP下降1.6%後，28日的GDP讀數預計不會出現擴張。

在科技股財報獲利提振下，股指開盤走高。隨著整體市場的反彈，科技股更推升了這些漲幅。

在上季財報顯示谷歌搜索業務收入強勁後，Alphabet上漲7.66%。而在Azure和雲端服務營收成長40%後，微軟上漲6.69%。即使兩家公司的獲利和營收均低於分析師預期，科技股依舊走升。

Meta Platforms在盤後公布財報前上漲6.55%。亞馬遜在26日受到零售業大蕭條打擊後上漲5.37%。蘋果上漲3.42%。

隨著通脹擔憂減弱，零售商也上漲。前一交易日引領零售業下跌的沃爾瑪上漲3.77%，Target上漲1.84%，Kohl's、Ross Stores和Costco均上漲超過2%。SPDR史坦普零售ETF上漲2.6%。

Enphase Energy也因其最新業績而大漲17.89%。在發布喜憂參半的第2季財報後，Chipotle也走升14.69%。

至今已有超過150家史指公司公布第2季收益。FactSet數據顯示，在這些個股中，大約70%超出分析師預期。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

升息 鮑爾 投資

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一如預期 Fed再度升息3碼

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