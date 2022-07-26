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半導體業風向球德儀發布亮麗財測 消除對經濟擔憂

編譯季晶晶／綜合報導
德儀公布亮麗財測。(路透)
德儀公布亮麗財測。(路透)

半導體業風向球德州儀器（Texas Instruments）周二發布亮麗財測，消除市場對經濟放緩重創晶片元件需求的擔憂。

根據德儀的聲明，本季營收將介於49億到53億美元之間。相較下，分析師平均預估49.4億美元。每股盈餘可高達2.51美元，超過預期。

這使得德儀股價在周二盤後交易勁揚2.6%，並帶動高通在內其他晶片股跟著上漲。

德儀生產的晶片應用廣泛，從洗衣機到衛星都有，其營運展望給今年來愈發看空晶片業的投資人帶來一絲樂觀情緒。費半指數2022年大跌30%，表現遜於大盤，主要是投資人擔心需求在多年的榮景後轉趨疲軟。德儀今年的跌幅小於同業，截至周二收盤，下跌15%。

上季來自汽車市場的營收躍增。德儀在季末看到訂單復甦，因為位於中國大陸的工廠在防疫封控措施解除後復工。但個人電子產品製造商第2季的需求較弱，且此一趨勢料將影響本季表現。

德儀第2季淨利增至每股2.45美元，高於去年同期的2.05美元，表現優於預期。營收增加14%到52億美元，成長幅度連六季達到兩位數。

德儀有八成晶片在自家晶圓廠生產，且正投資以擴大自有產能，導致部分分析師擔心剩下能買庫藏股和發放股利的現金較少。德儀表示，想要提高自產比率以避免其他晶片廠的困境，他們仰賴外包，疫情時期因晶片荒而苦不堪言。

晶片 營收 投資

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