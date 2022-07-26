Google廣告業務安度亂流、高於預期 盤後舒心大漲逾4%

Google公布上季營收成長13%，雖然成長減緩，但大致符合市場預期。(路透)

Google 母公司字母 （Alphabet）公布上季營收 大致符合分析師預期，反映這家網路巨擘在線上廣告成長減緩之際還能維持韌性，也激勵盤後股價出現勁揚逾4%的寬心大漲走勢。

字母第2季營收年比成長13%至696.9億美元，接近分析師平均預期的698.8億美元。不過，營收增幅已較一年前的62%大幅減緩，其中，美元匯率強升對該公司營收成長的影響達3.7個百分點。字母55%的營收來自美國海外。財務長波蕾特（Ruth Porat）表示，匯率因素對本季的影響將更大。

Google搜尋廣告業務營收超越市場預期，但來自YouTube的廣告營收、雲端運算、以及包括自駕車業務Waymo在內的「其他業務」（other bets）部門營收都低於預期。

字母股價在26日收盤後大漲4.7%至每股109.95美元，今年初截至當日收盤累計下跌逾27%。Investing.com高級分析師柯翰表示：「由於事前的預期是如此低，投資人慶賀讓人鬆了口氣的跡象。」

薪資上揚、燃料等物價上漲，已迫使一些廣告主今年減少行銷，包括減少投放網路廣告。社群媒體Snap和推特上周公布令人失望的財報，凸顯廣告支出減少的疑慮。

Google廣告業務上季為字母貢獻81%營收，搜尋廣告賺進406.9億美元營收，優於預期；整體廣告營收成長12%至563億美元，YouTube部門營收成長速度明顯減速至5%。

Insider Intelligence分析師米切爾說：「Google要度過眼前波濤洶湧情勢的布局相對良好。」近年來，削減廣告支出對社群媒體的衝擊大過於對Google的衝擊，因為廣告主有時會優先投放搜尋廣告，因為較能精準行銷。

在其他業務方面，雲端業務Google Cloud營收63億美元，低於分析師預估的64億美元，而且虧損8.58億美元。Google在雲端市場落居第三名，遠不如亞馬遜與微軟。另外；YouTube廣告營收73億美元，低於市場預期的75億美元，主要面臨來自 TikTok在短影音方面的激烈競爭。

字母上季整體獲利160億美元，每股盈餘1.21美元，分析師平均預估為每股盈餘1.29美元。字母公司的獲利通常較難預測，原因是該公司持有許多新創公司的股權，損益難料。投資人通常較關注字母的成本與營收比。

Google仍坐擁1249億美元的現金和約當現金。不過，該公司仍面臨多項訴訟和監管威脅，包括關於稱霸線上廣告市場的美國聯邦反托辣斯訴訟。