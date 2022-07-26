沃爾瑪降財測 零售股齊大跌

在沃爾瑪調降獲利預測後，美股26日下跌，導致其他零售股走低。(美聯社)

在沃爾瑪 調降獲利預測後，美股26日下跌，導致其他零售股走低，並加劇了人們對消費者支出可能不足以使美國擺脫衰退的擔憂。

道瓊工業平均指數下跌228.5點或0.71%至3萬1761.54點。史坦普500指數下跌45.79點或1.15%至3921.05點。那斯達克綜合指數下跌220.09點或1.87%至1萬1562.57點。三大股指即將創下今年最佳單月走勢。

由於食品通膨上升，沃爾瑪調降本季和全年獲利預期。這讓投資 人對其他零售股的影響感到震驚。這家大型零售商表示，更高的價格正促使消費者減少一般商品支出，尤其是在服裝方面。

沃爾瑪暴跌7.64%，並拖累其他零售商。Kohl's和Target分別下跌9.13%和3.63%。服裝公司受到重創，梅西百貨下跌7.24%，Nordstrom和Ross都下跌逾5.5%，TJX下跌4.19%。SPDR史坦普零售ETF下跌4.2%。

Upholdings投資組合經理人坎特威爾(Robert Cantwell)表示：「沃爾瑪公告中最重要的一點是通膨正在改變人們的購買方式。」「現在食品在個人預算中所占的比例越來越大，但總體支出仍然保持不變。」

零售業的動盪席捲了電子商務股。在宣布將裁員約10%全球員工後，Shopify暴跌14.48%，理由是線上支出回落，並聲稱誤判了由疫情引發的電商榮景會持續多久。該公司將於27日公布其財報。

亞馬遜下跌5.23%。也都經營主要商家服務業務的Square母公司Block和PayPal分別下跌7.02%和5.65%。

通貨膨脹也改變了通用汽車的生產成本，上季獲利未達預期，股價下跌3.53%，原因是供應鏈中斷導致工廠關閉，並導致其出廠車輛少於預期。它的競爭對手福特將在收盤後公布財報。

在國際和供應鏈業務下滑後，快遞巨頭UPS下跌3.4%。

另一方面，可口可樂上漲1.62%，因獲利和營收 超過預期，銷量從疫情中恢復，而且定價更高。

第2季業績雖喜憂參半，麥當勞上漲2.63%，其淨銷售額受到俄羅斯和烏克蘭分店關閉的影響，但其他地區的國際業務推動了同店銷售額成長。

工業股也是獲利贏家。在上季獲利和營收超過預期並宣布將其醫療保健業務分拆成一家獨立上市公司後，3M上漲4.91%。奇異電氣業績優於預期，因航空業的復甦提振了其噴氣引擎業務。股價上漲4.61%。

交易員還準備迎接本周大量科技股財報和經濟數據的衝擊，還有聯準會(Fed)會議結果，這將有助華爾街對今年底前大盤走勢作出預期。

Homrich Berg投資長藍恩(Stephanie Lang)表示，「獲利預期正在放緩。」「整體企業情緒似乎正在下降，有很多關於通膨、美元的謹慎評論。」

她說，「隨著Fed繼續削弱對商品和服務的需求，這將轉化為疲軟的營收，如果他們真能控制通膨並緩需求。」「這是今年下半年該擔心的事情。」

Fed展開為期2天的政策會議。交易員普遍預計升息四分之三個百分點，並將尋找有關未來利率路徑的線索以及這對股市定價的意義。

藍恩說，「最重要的是，無論如何預想，Fed都將迅速轉向限制性立場，這將對經濟造成影響。」「無論是下次還是一個月後額外升息25個基點，它都會很快達成。在接下來6個月內，我們將處於財務受限的環境中。」