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通用汽車Q2淨利銳減40% 受中國事業虧損、零件短缺拖累

編譯王巧文／綜合外電
受中國業務罕見虧損和供應鏈瓶頸拖累，通用汽車（GM）上季淨利比去年同期銳減40%，每股盈餘也不如分析師預期。（路透）
受中國業務罕見虧損和供應鏈瓶頸拖累，通用汽車（GM）上季淨利比去年同期銳減40%，每股盈餘也不如分析師預期。（路透）

受中國業務罕見虧損和供應鏈瓶頸拖累，通用汽車（GM）上季淨利比去年同期銳減40%，每股盈餘（EPS）也不如分析師預期，但全年財測仍維持不變，反映儘管經濟前景未明，該公司仍信心滿滿，供給回升及需求強勁將足以抵禦挑戰。

這家底特律車廠26日公布，第2季淨利為16.9億美元，低於去年同期的28.4億美元，營收則年增約5％至357.6億美元，稅前EPS為1.14美元，也不如分析師估計的1.23美元。在第二大市場中國，通用合資事業上季罕見出現8,700萬美元虧損，北美地區稅前毛利率從一年前的10.4％降至8％。

通用本月稍早已警告，北美車輛產量下滑將對第2季財報造成壓力，原因是車用晶片和其他零件持續短缺，導致約9.5萬輛車仍然缺東少西，無法交付給經銷商。但該車廠預料，下半年將能清除這些積壓的庫存。

通用並表示，維持全年淨利預測在96億至112億美元不變，反映消費者對其高價車款的需求暢旺，且該公司看好晶片供應將在下半年好轉。執行長巴拉（Mary Barra）表示，下半年車市前景很旺，預估產量將較上半年急劇增加。

巴拉也說，已模擬許多景氣衰退情景，正在削減支出和限制招聘，若經濟情勢惡化，已準備好進一步壓低成本。

晶片 分析師 營收

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