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美中印拖累 IMF再度下修經濟成長預估：黯淡更加不確定

編譯任中原／綜合外電
IMF再度下修全球經濟成長預估，主要是被美國、中國及印度拖累。(美聯社)
IMF再度下修全球經濟成長預估，主要是被美國、中國及印度拖累。(美聯社)

國際貨幣基金（IMF）26日再度下修2022及2023年全球經濟成長率預估，下修幅度分別為0.4及0.7個百分點，降為3.2%及2.9%，主要是被美國、中國及印度拖累；IMF並形容經濟展望「黯淡且更加不確定」。

IMF發表最新「世界經濟展望（WEO）」報告指出，疫情已經削弱全球經濟成長，多項新震撼更使情勢雪上加霜，包括全球通膨遠高於預估，尤其是美國與歐盟，使金融情勢趨緊；中國爆發疫情及政府採取封禁措施，使經濟遠比預估惡化；另外俄烏戰爭進一步打擊全球經濟。

IMF指出，更悲觀的預估則是2022及2023年成長率分別降到2.6%及2.0%，不過可能性較小。

下修幅度最大的國家包括美國、中國及印度。美國今年預估成長率被下修1.4個百分點，為2.3%，主因上半年表現不如預期，家庭購買力下降，及緊縮貨幣政策。中國預估成長率被下修1.1個百分點，為3.3%，主因防疫封禁措施及房市危機。印度下修0.8個百分點，為7.4%，幅度相對較小，靠的是外部環境有利及快速緊縮貨幣政策。

歐元區預估成長率下修0.2個百分點，為2.6%；俄烏戰爭衝擊將進一步打擊2023年的經濟表現，尤其是德國、法國及西班牙等主要經濟體。俄羅斯預估成長率雖上修2.5百分點，但仍為負6%。

IMF預估今年先進國家通膨率為6.6%，新興經濟體與開中國家為9.5%，上修幅度分別為0.9及0.8個百分點。

IMF強調，壓低通膨應是各國決策官員的「第一假先要務」；「貨幣政策更為緊縮，無可避免將造成經濟成本，但若拖延則只會使成本更高」。

貨幣 印度 疫情

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