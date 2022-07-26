美股3大指數早盤同步下挫 沃爾瑪獲利拉警報 零售股跌

美股三大指數26日早盤小幅下跌，沃爾瑪大砍財測，拖累零售股。路透

美股三大指數 26日早盤小幅下跌，零售巨擘沃爾瑪 大砍財測，拖累零售股。

道瓊工業指數下挫150點或0.43%，標普500指數跌0.6%、那斯達克綜合指數跌1%；費城半導體指數跌0.84%，台積電ADR跌1.7%。同時工業類公司財報亮眼，帶動股價 上漲。

沃爾瑪今年來第二度調降年度獲利展望，警告在通膨竄高之際，過高的價格已刺激消費者縮減支出預算，特別是服飾類買氣驟減，需調降商品價格來清理庫存。消息釋出後，沃爾瑪26日早盤崩跌8%，亞馬遜跌4%、柯爾百貨重摔6%，好市多也跌逾2%。

此外，受中國業務虧損和供應鏈瓶頸拖累，通用汽車（GM）上季淨利比去年同期銳減40%，表現不如預期，26日股價跌3%。快遞巨人優比速（UPS）儘管該公司上季營收及獲利優於預期，但包裹運量下滑，推累股價下摔4%。

一些財報出色的公司，股價26日走高。可口可樂上揚1%，奇異（GE）、3M上季財報優於預期，3M更宣布分拆醫療照護部門成一家獨立上市公司，鼓舞兩家公司股價分別上漲3%及6%。

投資人擔憂經濟可能陷入衰退之際，正密切關注本周將出爐的多項重要數據，包括聯準會（Fed）利率決策、美國第2季國內生產毛額（GDP），以及字母、亞馬遜、蘋果、微軟等科技巨頭的財報。