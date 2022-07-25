銅價逆勢擴大漲幅 油價走高 金價回落

近月布倫特期貨價格較下個交割月合約高出約5美元，表明煉油商願意為確保供應而買單。（路透）

隨股市轉漲、美元下跌，上周創下3月以來最大單周漲幅的銅價進一步擴大漲勢；石油價 格上漲，市場內短期供應緊張，凌駕本周美國將再次主要因升息 和經濟將放緩預期心理的影響；黃金創下5月以來最大單周漲幅後回落，投資人評估美國收緊貨幣政策的前景和經濟衰退的可能性。以下是整理自彭博的商品行情：

●銅價漲0.4%

倫敦金屬交易所（LME）銅價扭轉跌勢一度上漲0.7%，因REDD有關北京將設立基金支持出險房企的報導，提振了大陸地產股。

倫敦時間下午5時51分，銅價上漲0.4%至每噸7,479美元，擴大了上周3.6%的漲勢。除鎳上漲0.5%外，其他所有基本金屬均下跌。鋁價連跌，下挫2.7%。

儘管中國經濟增速放緩，但這個全球最大銅消費國上半年的銅產量和進口量均高於去年同期，表明在政府尋求重振成長之際，將有足夠的材料來滿足需求的成長。

●油價上漲

西德州中級原油（WTI）期貨上漲2.1%，收於每桶96美元上方。9月交割的WTI合約上漲2.00美元，結算價報每桶96.70美元；9月交割的布蘭特原油合約上漲1.95美元，結算價報每桶105.15美元。

市場預計聯準會（Fed）在本周升息並導致經濟成長放緩，然而儘管經濟前景黯淡，但現貨市場顯示令人矚目的強勢，一些亞洲買家以超過每桶20美元的溢價購買某些品質的原油。

近月布倫特期貨價格較下個交割月合約高出約5美元，表明煉油商願意為確保供應而買單。

●金價 回落

紐約時間下午1時52分，現貨黃金下跌0.5%至每英兩1,719.46美元。上周，金價周四一度跌至1,680.99美元，後反彈在當周收高1.1%。

除白金外，所有其他貴金屬均收低，現貨鈀金以1.4%領跌，白銀下跌0.8%。

商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，交易Comex的避險基金自2019年以來首次轉為淨做空黃金。

「上海的交易員正在積累白銀，」 道明證券大宗商品策略主管Bart Melek在一份電郵報告中說，「它與黃金形成鮮明對比，後者大多數主要參與者的資金流出已轉化為流動性真空」。