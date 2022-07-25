我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶

這是什麼爹地？迫6歲兒上跑步機 加速讓他摔倒虐死

獨排眾議 華爾街老手喊美股底部已現 經濟不會硬著陸

編譯葉亭均／綜合報導
Yardeni研究公司創辦人雅德尼（Ed Yardeni）。(路透)
Yardeni研究公司創辦人雅德尼（Ed Yardeni）。(路透)

美股本周面臨聯準會升息和科技大企業公布財報的考驗，不過，Yardeni研究公司創辦人雅德尼（Ed Yardeni）認為，這輪空頭市場最糟的情勢已過。

雅德尼表示，史坦普500指數上月大跌至3666.77點，可能已經是今年股市動盪的谷底。他提出如此樂觀看法的理由，是儘管經濟減緩，但企業獲利狀況顯示出韌性，而且消費者和企業展望依然穩健。

雅德尼接受彭博電視專訪時表示：「要在股市找到底部從來都不容易，但我試圖這麼做。真正的問題將是財報季，而財報季迄今相當不錯。它並沒有真的嚇到股市，而股市穩住了。」

本周對美股而言是關鍵一周，聯準會27日可能宣布再升息3碼，另外，包括Google母公司字母、蘋果、亞馬遜、微軟和臉書母公司Meta Platforms等重量級科技公司都將發布財報。

在眾家分析師中，雅德尼的看法顯然是少數。根據美銀本月調查，基金經理人表示他們已將股票部位降至2008年金融危機以來最低，這是對近期市場反彈沒有信心的跡象。德意志銀行在6月底的調查顯示，72%受訪者預期史坦普500指數會先跌到3300點，然後反彈回升至4500點。

但如果依據雅德尼的過往預測紀錄來看，這位投資老手的看法值得參考。他在成立自己的同名研究機構前， 曾在Oak Associates和德銀工作，曾經在1982年空頭市場結束前的同一個月成功預測股市底部。接著在2009年3月再度預測底部成功，當時史坦普500指數盤中最低跌至666.79點，被他稱為「惡魔般的數字」。

雖然在2002年達康泡沫崩盤沒有預測到股市轉折，但雅達尼預測到1987年空頭周期將是短暫、維持不到兩個月，之後股市持續回升。

史坦普500指數自6月中低點迄今已上漲8%，寫下今年來最長回升走勢，此前指數在上半年重挫超過20%。市場擔心聯準會積極升息將使經濟陷入衰退。然而，商品價格目前已回落，市場正預期通膨壓力可能終於觸頂。

不過雅德尼說，美國本周四將公布的第2季國內生產毛額（GDP）數據可仍轉負，代表連續第2季萎縮，他會認為這是「周期中期的減緩」，「我不認為會見到硬著陸」。

指數 史坦普500 聯準會

上一則

特斯拉為比特幣提列1.7億元減值損失 資本支出增加

下一則

銅價逆勢擴大漲幅 油價走高 金價回落

延伸閱讀

沒有最遠只有更遠 美企CEO與員工的薪酬比超過320倍

沒有最遠只有更遠 美企CEO與員工的薪酬比超過320倍
科技巨人在財報發布前下挫 史指震盪後小漲作收

科技巨人在財報發布前下挫 史指震盪後小漲作收

美元太強 科技股財報有壓

美元太強 科技股財報有壓

不妙 美、歐7月綜合PMI皆墜入經濟負成長區

不妙 美、歐7月綜合PMI皆墜入經濟負成長區

熱門新聞

通膨和利率雙雙走高打擊美國消費者，導致美國房貸需求上周降到22年來最低。（路透）

通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

2022-07-20 08:23
蘋果計畫在明年放緩招聘和成長支出，股指尾盤大幅走低。(路透)

市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺

2022-07-18 16:40
波克夏公司董事長巴菲特。（路透）

買不停？巴菲特的波克夏又砸逾1億美元敲進這檔股票

2022-07-18 21:32
美國通膨嚴峻。(美聯社)

通膨出乎意料失控？專家：此次不同於以往

2022-07-24 10:46
巴基斯坦貨幣盧比兌美元本周大幅貶值。(歐新社)

IMF紓困後貨幣仍崩跌 這國將是下一個斯里蘭卡？

2022-07-21 23:22
台灣半導體產業為全球必爭之地。（本報系資料照片）

讀賣新聞：中國挖角台灣半導體工程師 以達自給自足

2022-07-18 18:56

超人氣

更多 >
馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所

馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所
全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬
馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照

馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照
馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交

馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交
馬斯克反擊睡好友妻全是胡扯 自爆「很久沒性生活」

馬斯克反擊睡好友妻全是胡扯 自爆「很久沒性生活」