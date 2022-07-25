獨排眾議 華爾街老手喊美股底部已現 經濟不會硬著陸

Yardeni研究公司創辦人雅德尼（Ed Yardeni）。(路透)

美股本周面臨聯準會 升息和科技大企業公布財報的考驗，不過，Yardeni研究公司創辦人雅德尼（Ed Yardeni）認為，這輪空頭市場最糟的情勢已過。

雅德尼表示，史坦普500指數 上月大跌至3666.77點，可能已經是今年股市動盪的谷底。他提出如此樂觀看法的理由，是儘管經濟減緩，但企業獲利狀況顯示出韌性，而且消費者和企業展望依然穩健。

雅德尼接受彭博電視專訪時表示：「要在股市找到底部從來都不容易，但我試圖這麼做。真正的問題將是財報季，而財報季迄今相當不錯。它並沒有真的嚇到股市，而股市穩住了。」

本周對美股而言是關鍵一周，聯準會27日可能宣布再升息3碼，另外，包括Google母公司字母、蘋果、亞馬遜、微軟和臉書母公司Meta Platforms等重量級科技公司都將發布財報。

在眾家分析師中，雅德尼的看法顯然是少數。根據美銀本月調查，基金經理人表示他們已將股票部位降至2008年金融危機以來最低，這是對近期市場反彈沒有信心的跡象。德意志銀行在6月底的調查顯示，72%受訪者預期史坦普500指數會先跌到3300點，然後反彈回升至4500點。

但如果依據雅德尼的過往預測紀錄來看，這位投資老手的看法值得參考。他在成立自己的同名研究機構前， 曾在Oak Associates和德銀工作，曾經在1982年空頭市場結束前的同一個月成功預測股市底部。接著在2009年3月再度預測底部成功，當時史坦普500指數盤中最低跌至666.79點，被他稱為「惡魔般的數字」。

雖然在2002年達康泡沫崩盤沒有預測到股市轉折，但雅達尼預測到1987年空頭周期將是短暫、維持不到兩個月，之後股市持續回升。

史坦普500指數自6月中低點迄今已上漲8%，寫下今年來最長回升走勢，此前指數在上半年重挫超過20%。市場擔心聯準會積極升息將使經濟陷入衰退。然而，商品價格目前已回落，市場正預期通膨壓力可能終於觸頂。

不過雅德尼說，美國本周四將公布的第2季國內生產毛額（GDP）數據可仍轉負，代表連續第2季萎縮，他會認為這是「周期中期的減緩」，「我不認為會見到硬著陸」。