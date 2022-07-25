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有錢人想的跟你不一樣 美國富豪繼續借錢對抗經濟黯淡

編譯易起宇／綜合外電
儘管貸款利率節節攀高，但銀行資料顯示，美國的富人仍持續大舉借款。(路透)
儘管貸款利率節節攀高，但銀行資料顯示，美國的富人仍持續大舉借款。(路透)

聯準會（Fed）升息加上股市崩跌，重創資產組合價值，但銀行資料顯示，美國的富人仍大舉借款。原因何在？套句財管界人士的話：市場波動和下跌的時候，就是富人們賺錢的好時機。

華爾街日報報導，摩根士丹利和美國銀行（BofA）財富管理部門第2季貸款成長率高達兩位數，主因是富豪客戶申請房貸和資產抵押貸款。

摩根士丹利財管部門上季的房貸比去年同期增加30%至500億美元，證券抵押貸款和其他貸款則增長23%至930億美元；美銀財管部門貸款比去年同期增加12%至2,220億美元，增幅超過消費者部門的4%。

這些情況再度證明美國較富裕的那群消費者，並未停下腳步準備面對經濟衰退。美國大銀行本月稍早在法說會中表示，客戶的消費狀況健全，債務清償也跟得上腳步，而且絲毫未動用到帳戶裡的存款。

Pillsbury Winthrop Shaw Pittman律師事務所私人財富實務共同主管柯斯尼茲基表示，富豪們正利用證券抵押的信用額度，搜刮在目前動盪的市場上看來便宜的資產，「市場波動和下跌的時候就是富人們賺錢的時候，現在正是進場的好時機。」

這十多年來利率一直在谷底徘徊，富豪們已經享盡好處；他們申請大量低利貸款，用這些便宜的現金進行投資規劃，根本不需出脫原本的資產，因而也不需要繳稅，可謂一舉多得。

如今雖然利率節節攀高、股市直直下墜，代表銀行將不再提供一樣優惠的貸款，但比較起來銀行的貸款利率仍划算許多。

貸款 利率 證券

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