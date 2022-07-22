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Snap領跌科技 股指全周收高

記者張大仁／綜合報導
史坦普500指數22日下跌近1%，但全周收高，因為投資人消化了Snap令人失望的業績，拖累了社交媒體股票。美聯社
史坦普500指數22日下跌近1%，但全周收高，因為投資人消化了Snap令人失望的業績，拖累了社交媒體股票。美聯社

史坦普500指數22日下跌近1%，但全周收高，因為投資人消化了Snap令人失望的業績，拖累了社交媒體股票

道瓊工業平均指數下跌137.61點或0.43%至3萬1899.29點。史指下跌37.32點或0.93%至3961.63點。那斯達克綜合指數下跌225.5點或1.87%至1萬1834.11點。

當日跌幅削減了所有三大主要股指本周漲幅。道指本周收盤上漲近2%。史指上漲2.6%，那指上漲3.3%。

Snap的獲利失誤導致股價暴跌39.08%，拉低了本周那指的漲勢。交易員著眼於科技公司一些優於預期的業績，並考量市場是否終於找到了底部。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「Snap財報令人失望的獲利，成功遏制了那指的漲勢，這對史指產生了連鎖反應。」「這只是投資人在財報發布時應該預期波動性的一個例子，因此可能會導致價格波動以應對財報好壞結果的反應。」

在Snap發布財報後，分析師對該股進行了一系列降級。Snap的財報也打壓了其他社交媒體和科技股，投資人擔心這些股票可能面臨線上廣告銷售放緩。

Meta Platforms和Pinterest分別下跌7.59%和13.51%，而Alphabet下跌 5.63%。

雖然公布令人失望的第2季業績未能反映獲利、營收和用戶成長，但推特仍上漲0.73%。這家社交媒體公司將錯失預期歸咎於廣告業的挑戰，以及馬斯克收購該公司的「不確定性」。

在公布財報後，Verizon是道指中表現最差的成分股。這家無線網絡電信商調降全年財測，股價下跌6.75%，原因是物價上漲抑制了電話用戶的成長。

截至目前，大約21%的史指公司已經公布財報。FactSet數據顯示，其中近70%超出分析師的預期。

與此同時，在更悲觀的經濟數據公布後，對美國經濟狀況的擔憂也令市場情緒承壓。追踪服務業和製造業活動的美國PMI綜合產出指數初值降至47.5，代表經濟產出萎縮。這也是該指數2年多來的最低水平。

在前一天，美國政府公布​​每周申請失業救濟人數意外上升，引發對勞動市場健康狀況的質疑。

即使如此，由於交易員吸收了優於預期的第2季業績，華爾街的市場表現強勁。史指22日觸及6月9日以來首見的4000點後回落。

在美國運通發布強勁的財報後，道指早盤走勢獲得提振。由於旅遊和娛樂等領域的消費者支出創紀錄，這家信用卡公司業績超出分析師預期，上漲1.87%。

Truist策略師勒納(Keith Lerner)表示：「這顯示市場預期真的很低，當預期很低時，一點點利多就可能會很大反應。」他指出，即使在經濟數據疲軟的情況下，投資人也會轉向成長型股票。

可以肯定的是，即使本周上漲，但某些市場參與者並不認為熊市已經結束。根據CFRA的史托佛本周的一份報告，自二戰以來，史指2.76%或更高的單日漲幅中有近三分之二發生在熊市期間，其中71%發生在觸底之前。

他認為，史指可能會反彈至4200點的高位，然後再回落挑戰6月低點。

投資 指數 股票

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