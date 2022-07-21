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IMF紓困後貨幣仍崩跌 這國將是下一個斯里蘭卡？

編譯黃淑玲／綜合外電
巴基斯坦貨幣盧比兌美元本周大幅貶值。(歐新社)
巴基斯坦貨幣盧比兌美元本周大幅貶值。(歐新社)

巴基斯坦貨幣盧比的匯率即將出現20多年來最糟一周行情。投資人擔心這個國家會是繼斯里蘭卡之後，再一個出現債務違約的新興經濟體，拿不出錢來償付外債。

金融時報說，到周四（21日）為止，巴基斯坦盧比兌美元的匯價已下挫近7%，如果今天匯價沒有救回來一些，本周就將是1998年11月以來，巴基斯坦盧比兌美元的最大周線跌幅。

最近這波巴基斯坦盧比貶值，主要是市場擔心國際貨幣基金（IMF）上周同意貸款12億美元，可能還是不夠支應巴國的國際收支帳危機。巴基斯坦債券一直是今年新興市場表現最差的債券之一。

斯里蘭卡經濟崩潰，5月時出現外債違約，上周全面引爆政治危機，前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）逃跑出國。

分析師說，斯里蘭卡的例子反映了新興市場在投資人轉向、原物料大宗商品價格上揚以及利率調升時，曝露出來的脆弱性。不過以巴基斯坦的人口較多，地理位置具戰略性，再加上是個擁有核子武器的國家，巴國的財務危機所產生的問題，會比斯里蘭卡嚴重。所以，應該會有不少外部勢力會想辦法避免巴基斯坦經濟崩潰。

惠譽信評（Fitch Rating）本周已將巴基斯坦的信用展望由穩定調降至負向。理由是，今年「巴基斯坦外部流動性的部位與金融條件，明顯惡化。」

斯里蘭卡 投資 新興市場

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