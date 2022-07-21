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特斯拉財報 馬斯克說了什麼？7大重點一次看

編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克。(美聯社)
特斯拉執行長馬斯克。(美聯社)

電動車大特斯拉（Tesla）20日公布第2季獲利優於市場預期，然而卻是一年多來首度出現獲利比前一季下滑的情況，此時該公司正從上海組裝廠先前因防疫封控而關閉的衝擊中恢復運作。以下為特斯拉財報與執行長馬斯克談話的重點整理：

1.上季獲利優於預期、營收年比大增42%

第2季經調整後每股盈餘2.27美元，高於分析師平均預估的每股1.83美元，但不如前一季的3.22美元，為2020年底以來首見獲利季比下滑。分析師說，這顯示特斯拉在艱困環境中做得很好。

特斯拉上季營收年比成長42%至169.3億美元，大致符合市場預期171億美元。

2.維持50%年產量成長目標不變 馬斯克：經歷供應鏈地獄 但下半年產量可望創紀錄

特斯拉要將配備新型4680電池和車架的Model Y休旅車產量提升時面臨挑戰，但維持未來多年產量每年平均成長50%的目標。

馬斯克表示，關於產量，「我們在下半年有潛力創紀錄」，他同時指出加州廠與上海廠6月生產狀況強勁。但他警告，汽車業在確保充足零部件和材料供應方面面臨嚴峻挑戰，「這幾年就像供應鏈地獄一樣」。

馬斯克說，目標年底每周生產40,000輛車，高於近期的每周約30,000輛車。

3.馬斯克：特斯拉的問題在生產，不在於需求 希望未來能降價

馬斯克說，為因應通膨，特斯拉已將車價已經調漲到「令人尷尬」的水準，但是特斯拉面臨的問題在生產，不在於需求。實際上，市場對特斯拉的需求依然強勁，消費者必須忍受「惱人的」等候交車時間。

馬斯克表示，希望在某個時候能降低車款售價。

4.上季毛利率受壓縮

上季汽車業務毛利率在27.9%，不如前一季的32.9%和去年同期的28.4%，主要是受到通膨影響。

5.賣掉75%比特幣部位 套現9.36億美元

特斯拉在第2季賣掉75%的比特幣部位，轉持法定貨幣，資產負債表裡因而增加9.36億美元現金。特斯拉的數位資產部位萎縮至2.18億美元。

馬斯克說，對未來增持比特幣持開放態度，強調賣出的行動「不應該被視為是對比特幣的某種判決」。

6.太陽能產品業績創紀錄

特斯拉太陽能板產品上季安裝量達106ＭＷ，市占可能重返第二，僅次於Sunrun之後。不過，特斯拉並未提到太陽能板屋瓦產品Solar Roof。

7.馬斯克：預期年底前通膨壓力減緩

馬斯克說，通膨可能在年底前下滑，但警告他的說法「不可盡信」。他說，鋁、碳鋼等一些商品價格下滑，但包括鋰在內的一些原物料價維持高檔。他敦促企業進入鋰精煉業務。

特斯拉 馬斯克 比特幣

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