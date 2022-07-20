科技股領漲 股指歡呼登六月來新高

在科技股帶動下，股指20日上漲，全面站上6月以來最高點。美聯社

在科技股帶動下，股指20日上漲，全面站上6月以來最高點。

那斯達克指數 上漲184.5點或1.58%至1萬1897.65點。史坦普500指數上漲23.21點或0.59%至3959.9點。與此同時，道瓊工業平均指數上漲47.79點或0.15%至3萬1874.84點，表現遜於前兩者，盤中一直在平盤震盪。

美股19日即已反彈，因為投資 人押注市場可能最終已經觸底，並轉向科技股等風險更高的資產。

B. Riley Financial首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「這在某種程度上說明了本周初開始一直處於的冒險環境，並一直持續到19日和20日。」

資訊科技和消費性非必需品類股領漲史指，漲幅均超過1%。與此同時，醫療保健和公用事業等更具防禦性的類股落後於大盤指數。

半導體類股表現出色，因參議院推動500億元法案鼓勵在美境內製造半導體。AMD躍升4.13%，輝達上漲4.8%，高通上漲2.94%。

由於Netflix的業績優於預期，串流媒體股票 飆升。該公司表示，第2季流失97萬名訂戶，低於之前預測的200萬。這家串流媒體巨頭的每股獲利也高於分析師預期。

Netflix上漲7.35%。迪士尼上漲3.75%，派拉蒙上漲3.83%，Roku上漲6.91%。

與此同時，比特幣一個多月來首次升破2.4萬元門檻。

某些投資者對最近的交易行為感到鼓舞，認為這表明熊市已經觸底。紐約證交所股票19日實現了廣受關注的「90%上漲日」：超過90%的交易所上市股票上漲，成交量占比超過90%。

投資人指出，美國商銀的調查顯示，情緒惡化可能會在市場上創造買入機會。與此同時，最近飆升至20年高點的美元兌歐元匯率走軟。

美國商銀技術研究策略師薩特邁爾(Stephen Suttmeier)在最新報告中寫道：「我們認為這個看漲的單日廣度代表美股的夏季反彈可以持續。」

雖然如此，其他市場參與者仍對反彈持懷疑態度，仍在等待更多財報並尋找更多了解美國經濟狀況的線索。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「歷史會顯示，但不能保證，昨天只是熊市反彈而不是新牛市的開始。」

在經濟數據方面，抵押銀行家協會(MBA)的報告指出，美國消費者在應對更高的物價和利率時會更加痛苦。與前周相比，上周房貸需求下降逾6%，跌至22年來的最低水平。

與此同時，根據全國房地產經紀人協會(NAR)的數據，6月成屋銷售量較5月下降5.4%。

本季至今，大約12%的史指公司已經公布財報。FactSet數據顯示，在這些公司中，有68%超出分析師預期。投資人一直在等待這個財報季，以尋找有關如何應對40年來最糟通膨的線索。

在發布令人失望的第2季業績後，貝克休斯股價下跌8.26%。這家油田服務公司每股獲利為11分，僅有分析師預期的一半。

雖然Biogen在其最新財報中表現出色，但仍下跌5.8%。該公司警告，其營收可能會受到日益激烈的學名藥競爭的打擊。特斯拉和聯合航空定收盤後發布最新的上季業績。

道指在19日交易中上漲逾750點，史指和那指分別飆升2.8%和3.1%。三大基準股指是4月以來首次收於各自的50日移動均線之上。