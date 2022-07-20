美經濟重蹈1970或2010年代覆轍？克魯曼：有機會避免

美國聯準會（Fed）7月下旬將舉行決策會議，市場密切關注屆時是否再升息0.75個百分點。路透

美國經濟已走到關鍵時刻，一方面通膨居高不下，令人憂慮1970年代惡性通膨歷史重演。但另方面，聯準會（Fed）快馬加鞭持續加碼升息打通膨，又讓人擔心經濟急遽滑向衰退，重陷金融海嘯後經濟成長慢吞吞、就業 長期低迷的深淵。Fed身為舵手，能引導經濟避開水深火熱、順利「軟著陸」嗎？

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 在紐約時報專欄撰文說，過去50年來，美國總體經濟政策曾犯兩大錯誤。一，Fed在1970年代讓通膨變得根深柢固。二，在2008年金融海嘯後的十年，決策官員讓經濟在遠低於產能的水平運轉，白白犧牲了數百萬個本可能有的就業機會。克魯曼認為，第二個錯誤或許更嚴重。

1970年代的錯誤

先談1970年代。當時Fed一再低估通膨風險，而且一直不願採取可能導致衰退的反通膨政策。結果呢？不僅通膨飆到非常高的水準，高通膨還維持很長的時期，以至於變得深深嵌入民眾的預期。1980年代通膨升到顛峰時，密西根大學調查顯示，消費者不但認為近期通膨居高不下，還預期未來五年通膨率都會在接近10%的高檔盤旋。高通膨預期也反映在長期工資合約等方面。

最後是一波嚴重的經濟衰退，伴隨著多年的高失業率，才終於把通膨打落回可接受的水準。眾人都不願見到這種經驗重來一遍。

2010年代的錯誤

另一段不堪回首的經歷，是2008年金融海嘯後的長期就業低迷。

那波金融危機爆發後，勞動主力年齡層就業下滑，可以理解；真正令人驚愕的是，那波就業低迷期持續很久，幾乎延續到2010年代末。

克魯曼認為，照理說，那段時期應有更多美國人受僱才對，畢竟通膨持續偏低，即使就業人數最後終於重返危機前水準時亦然。Fed利率維持在低點，值得決策官員趁當時舉債成本低時藉赤字支出讓更多人返回勞動力。所以，那段漫長的就業低迷歲月可謂「白白浪費」掉了。本可能有數百萬人受僱，事際卻沒有；本可能產生價值數千億美元計的貨品與服務，實際卻沒有。

Fed避免重蹈覆轍

新冠肺炎疫情引發經濟衰退後，決策官員極力避免重犯2010年代的錯誤。儘管在促成就業迅速復甦方面是成功的，但事後證明矯枉過正了。他們（和克魯曼）都太快斷定通膨上升只是暫時現象，主要受疫情亂象和外部震撼（例如俄烏戰爭）驅動。若通膨大致局限於少數部門，這種觀點是說得通的；然而，久而久之，通膨已擴散甚廣，如今經濟無疑已嚴重過熱，需要靠政策來降溫——這正是Fed現在努力做的事。

關於通膨預期的兩個疑問

問題是：Fed收緊貨幣政策的速度夠快嗎？美國是否面臨1970年代夢魘捲土重來？

答案是：要看現在的通膨是否變得深植於民眾預期。

那麼，通膨預期如何衡量？一種方法是看金融市場怎麼說——抗通膨債券的利率，投資人為規避通膨風險而買的交換（swap）合約的價格。另一種方法是直接問民眾，像密西根大學的消費者調查，以及紐約聯邦準備銀行和其他機構的調查。

這兩種方法都不完美，畢竟工資和價格並不是債券交易員或消費者訂的。但可指望這些數據顯示工資和價格制定者的思考方向。

另一個問題是：通膨預期是指多長的時間？有長期經驗者便知，一年通膨預期基本上只反映汽油價 格，而基於美國汽油價格回跌（跌勢可能持續一陣子，因為原油價格也回落），一年通膨預期下滑可能反映在消費者調查上，金融市場已經反映了。

更佳的指標是中期通膨預期，Fed便聚焦於此。上個月密西根大學調查的初步數據顯示，五年期通膨預期躍升，驚動了Fed。但當時即有許多經濟學家提醒，可能只是統計上的扭曲，畢竟其他指標呈現不同情況。果然，完整數據公布時，就把初估暴增的通膨預期數據下修掉了。

最新密大調查報告出爐，顯示7月預期通膨大幅下滑。再一次提醒，這些只是初步數據，日後仍可能修正。不過，這一回，這些數據與其他來源都訴說類似的故事，都指向一波溫和的通膨預期下滑。大致而言，最近的數據都顯示令人振奮的跡象，Fed或許這回能成功。

政策風險平衡已轉變

綜合以上，可見政策風險平衡已經大幅轉變。Fed政策錯誤的途徑總是可能有兩種：(1) 可能在抗通膨方面做得太少，以致重蹈1970年代的覆轍；或(2)可能在抗通膨方面做得太多，使美國經濟再陷2010年代式的長期就業低迷。

克魯曼認為，就此刻來看，第一種情況發生的可能性已降低，而第二種情況發生的風險已升高。但願Fed有注意到這點。