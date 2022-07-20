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家樂福出脫台灣事業 將賺進9億歐元

編譯劉忠勇／綜合報導
彭博行業研究（BI）認為，台灣家樂福企業價值估為20億歐元，略高於新興市場零售同業（銷售淨額的69%） 。（路透）
彭博行業研究（BI）認為，台灣家樂福企業價值估為20億歐元，略高於新興市場零售同業（銷售淨額的69%） 。（路透）

家樂福（Carrefour）周二宣布同意將台灣家樂福60%的股份售予合作夥伴統一企業，自此全部退出經營亞洲市場。家樂福周二在歐洲交易股價收漲0.9%。

家樂福以20億歐元（20.5億美元）的企業價值售股，將因此交易賺進9億歐元（約9.1億美元）。

據家樂福新聞稿，台灣家樂福旗下有340家分店，其中有68家是量販店，272家是超市，還經營129個購物中心式的賣場，員工共有1.5萬人。

家樂福發布新聞稿說：「台灣家樂福未來幾年將在台灣繼續使用Carrefour的品牌，且將是家樂福在逾40個國家品牌授權的一環。」新聞稿也說，這次售股可讓家樂福將經營重心擺在「歐洲和拉丁美洲的核心策略地區」。

去年，台灣家樂福營業利益為2.43億歐元，銷售淨額為25億歐元。

家樂福在新聞稿說，企業價值按交易的租賃準則（IFRS 16）計算相當於新台幣614億元（20億歐元），股權價值將在成交時依企業價值對股權價值計算公式來決定。若以去年底來算，台灣家樂福100%股權價值為新台幣483億元，取得60%的收購價格將是新台幣290億元。依此股權價值，家樂福可因處分此交易實現9億歐元的資本利得。

統一企業和統一超方面則宣布分別回購 49.5% 與10.5%台灣家樂福的股份，暫估交易金額分別為新台幣239億元及新台幣51億元，合計新台幣290 億元。

彭博行業研究（BI）認為，台灣家樂福企業價值估為20億歐元，略高於新興市場零售同業（銷售淨額的69%）。BI指出，家樂福可拿到10億歐元，9億美元為資本利得。

彭博分析師認為，家樂福已陸續退出中國、泰國和其他亞洲市場，退出台灣是合理之舉。

Bryan Garnier 分析師 Clement Genelot 說，售股收益可返還股東或用於支應潛在收購的交易。

分析師 新興市場 泰國

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