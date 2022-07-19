相信市場已觸底 道指飆逾750點

美股從上月低點反彈，交易員押注強勁的企業獲利財報，並相信市場已經觸底。路透

美股上漲，市場從上月低點恢復反彈，交易員押注強勁的企業獲利財報，並押注市場已經觸底。

道瓊工業平均指數 上漲754.44點或2.43%至3萬1827.05點，在收盤前最後一小時加速上揚，收於盤中高點。史坦普500指數上漲105.84點或2.76%至3936.69點。那斯達克綜合指數上漲353.1點或3.11%至1萬1713.15點。

自4月以來，所有三大主要股指首度高於50日移動均線。大盤指數現在較6月低點下跌8%。

投資 人押注股市在今年大幅下跌後已經觸底，而最新一輪財報顯示，企業在第2季克服經濟壓力的情況優於預期。

Bokeh Capital Partners創始人兼投資長佛瑞斯特(Kim Forrest)表示：「投資人和公司都預期通膨會高漲，因此公司談論第2季發生的高通膨根本不足為奇。」「令人驚訝的是，它們都能很好地度過難關。」

投資人情緒已經惡化到某些華爾街人士認為市場已經為未來的紓壓反彈做好準備。美國商銀對專業投資人進行的調查顯示，投資人的恐慌可能催生了絕佳的買入機會。事實上，調查參與者的悲觀情緒表明賣家已經被淘汰，股票可能會從這裡上漲。

美國商銀的調查還發現，投資組合中股票配置為2008年10月以來最低水平，即雷曼兄弟倒閉一個月後；而現金持有量則是自2001年以來的最高水平。

美國商銀首席投資策略師哈奈特(Michael Hartnett)寫道：「基本面不佳，但市場情緒顯示未來幾周股市和信貸將上漲。」

美元回落助推反彈。對於擁有大部分海外銷售額的科技股來說尤其如此，這些公司的獲利因今年強勢美元的影響而受到打擊。即使如此，某些分析師仍建議投資人為未來更多損失做好準備。

Wedbush分析師梅里特(Kevin Merritt)在最新報告中寫道，「雖然我承認市場情緒不好，可能會看到大規模的策略性反彈，但總體而言，我目前更關心的是保護下行空間，而不是錯過上行空間。」

與此同時，股市吸收了弱於預期的美國新屋開工數據，6月新屋開工率下降2%，經季節性調整後的年率為155.9萬套。

史指所有類股均走高。通訊服務和工業類股領漲，漲幅超過3%。穩健的財報提振了許多公司的股價，即使美元走強讓其他公司的業績承壓。

銀行股表現優異，Truist Financial上漲2.55%，Citizens Financial Group在強勁業績推動下上漲1.94%。高盛上漲5.46%。美國商銀和富國銀行分別上漲3.38%和4.2%。

與此同時，哈里伯頓上漲2.11%，因為今年油價大幅上漲提升了這家油田服務公司最近一季的獲利。

根據Refinitiv的估計，孩之寶財報的每股獲利超出分析師的預期，但該玩具製造商上季營收 略低於預期。股價上漲0.71%。

在調降現金流預測後，IBM下跌5.28%，IBM財務主管卡瓦諾(Jim Kavanaugh)的理由是強勢美元和暫停俄羅斯業務。雖然如此，該公司的業績仍超過華爾街的獲利和營收預期。

嬌生公司下跌1.45%，這家製藥巨頭將其歸咎於美元走強，同時調降了年營收和獲利財測。該公司公布了優於預期的獲利和營收業績。

截至19日，大約9%的史指成分股公布了第2季業績。FactSet數據顯示，其中約三分之二超出分析師預期。

串流媒體公司Netflix收盤後發布財報前，股價上漲5.61%。本周陸續公布財報的企業還包括特斯拉、聯合航空、美國航空、Snap、推特和Verizon。

Wolfe Research策略師森耶克(Chris Senyek)在報告中寫道：「未來幾個月，交易可能仍然非常震盪，會出現更多熊市反彈。」