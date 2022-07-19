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投資人押注企業獲利優於預期 道瓊早盤漲逾200點

編譯林聰毅／綜合外電
投資人押注企業獲利將優於預期，美股道瓊早盤漲逾250點。美聯社
投資人押注企業獲利將優於預期，美股道瓊早盤漲逾250點。美聯社

在嬌生公司（J&J）發布強勁報告後，華爾街押注企業獲利將優於預期，推升道瓊工業指數19日早盤跳漲逾200點。

道瓊早盤反彈248點，漲幅0.8%；標普500指數上升1.12%，而以科技股為主的那斯達克指數走揚1%。 費城半導體指數上漲2.26%，台積電ADR漲1.7%。

本周投資人持續評估主要公司的第2季財報，以找尋企業如何因應經濟壓力的線索，這些壓力包括通膨上揚和美元走強等。

嬌生公布上季營收與獲利優於預期，股價應聲上漲，儘管這家製藥巨人下調了全年營收和獲利指引。孩之寶上季營收略低於預期，但這家玩具製造商的每股盈餘優於市場預期。IBM股價下跌逾5%，這家科技公司稍早調降了現金流預測，但上季的營收與獲利均超過華爾街預期。

到目前為止，大約8%的標普500指數成份股公司已公布上季獲利。FactSet的數據顯示，在這些公司中約三分之二的業績優於分析師預期。

一些投資人認為，在今年股市大幅下跌後，許多股票的價格大多已反映了低迷景氣因素。但其他人則警告，投資人要持有一些現金，並為未來股市進一步走跌做好準備。

指數 營收 投資

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