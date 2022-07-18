市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺

蘋果計畫在明年放緩招聘和成長支出，股指尾盤大幅走低。(路透)

華爾街股市反彈失去動力，道瓊工業平均指數較早盤下跌超過350點。

道指收跌215.65點或0.69%，至3萬1072.61點，收盤前一小時加速下跌，並回吐356點的漲幅。史坦普500指數下跌32.31點或0.84%，至3830.85點。那斯達克綜合指數下跌92.37點或0.81%，至1萬1360.05點。

《彭博》報導，蘋果計畫在明年放緩招聘和成長支出，以應對可能出現的經濟下滑。蘋果股指尾盤大幅走低，下跌2.06%。

Bleakley Advisory Group投資 長布克瓦(Peter Boockvar)說，「當市值達到2.4兆元的蘋果公司也縮手時，顯然會對整體指數產生顯著影響。它只會提醒人們，公司正因為所看到的情況而陷入困境。」

他表示，就蘋果如何管理貨幣、中國業務正在發生的事情以及隨著消費者更轉向服務而非商品支出而做出的反應而言，蘋果的財報對整個市場都很重要，「人們不會每年都購買筆記型電腦，也不會每年更換手機。」

上周摩根大通和摩根史坦利的業績喜憂參半，高盛強勁的財報早盤提振了股指，但華爾街部分人士警告投資人，在預計波濤洶湧的財報季最好謹慎行事。

花旗分析師克羅納特(Scott Chronert)在最新報告中表示：「我們預計，隨著市場在每項數據定價衰退風險和軟著陸機率之間切換，波動性將繼續上升。」

高盛的獲利和營收 輕鬆超出預期，不過CEO所羅門(David Solomon)在財報電話會議上表示，通膨在經濟中「根深柢固」。股價一度上漲 5.6%，隨後拉回至僅上升2.51%。

其固定收益業務的強勁營收有助高盛抵消了投資銀行業務收入的下降。在利率、商品和貨幣交易增加後，該行的債券交易員產生的營收比預期多出約 7 億元。

美國商銀上季營收也超出分析師預期，股價小漲。IBM在收盤後公布財報。

本周將公布財報的其他主要公司包括嬌生、Netflix、洛克希德馬丁、特斯拉、聯合航空、聯合太平洋和威瑞森。

根據FactSet分析師普遍估計，即使對經濟衰退的擔憂日益加劇，但預計史指成分股公司第2季獲利將同比增加4.2%。FactSet數據顯示，史指營收在上季將成長10.2%。

FactSet收集的數據顯示，分析師估計史指成分股公司2022年獲利將成長9.9%，全年獲利預期仍然很高。

U.S. Bank Wealth Management首席股票策略師桑德文(Terry Sandven)表示，「我們預計結果總體上還不錯。」「重點將主要放在獲利率上，以及公司能夠在多大程度上轉嫁更高的投入成本，這將決定估值可能走向何方。」

能源股上漲。Hess上漲4.81%。德文能源上漲3.62%，馬拉松石油上漲3.45%。

與此同時，由於達美航空採購100架737 Max 10飛機，波音微跌。達美航空上漲3.49%。

投資人評估本月底的聯準會(Fed)會議不會像人們擔心的那樣激進升息。《華爾街日報》17日報導，Fed可望將利率調升75個基點，而不是一些市場參與者預測的1個百分點。

高盛首席經濟學家哈祖斯(Jan Hatzius)在隔夜報告中也表示，他預計Fed將升息四分之三個百分點。

話雖如此，由於華爾街考慮幾十年來的高通膨、急劇上升的利率和殖利率 曲線倒掛的訊號，最近幾周對衰退的擔憂依然突出。

瑞銀全球財富管理投資長海菲勒(Mark Haefele)在最新的報告中表示：「未來幾個月市場可能會繼續波動，根據對經濟成長和通脹的希望和擔憂。」

他補充說：「在整體通膨數據和核心通膨數據持續下降以向投資人保證，根深柢固的物價漲勢威脅正在過去之前，市場情緒不太可能出現更持久的改善。」