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歐洲央行本周料10年來首度升息 差別在1碼還是2碼

國際中心／綜合外電
歐洲中央銀行總裁拉加德。(美聯社)
歐洲中央銀行總裁拉加德。(美聯社)

在通膨屢創新高的壓力下，歐洲中央銀行（ECB）周四（21日）將召開利率決策會議，市場預估幾乎篤定會升息，為十多年來首次調升基準利率，雖然經濟學家普遍預估將升息1碼，但彭博資訊提醒，仍不能忽視升息2碼的可能性。

ECB已在7月初終止量化寬鬆（QE）措施，為升息鋪路，並抑制創新高的通膨率。歐元區6月通膨年升率達8.6%，為歐元上路以來最高，也遠高於ECB的2％目標。

目前經濟學家大多預期，ECB本周將調升現為負0.5%的存款利率1碼，提高到負0.25%。但彭博資訊報導，市場仍無法完全排除一次升息2碼的可能性。

支持升息2碼的論據，包括通膨飆升、歐元兌美元跌破平價，以及市場認為決策當局落後於大勢，ECB必須提高可信度。反對的理由則包括ECB曾承諾升息1碼、經濟衰退威脅升高，以及義大利政局陷入動盪，迄今也只有少數官員公開主張升息2碼，多數官員認為更小幅度的升息較適當。

ECB總裁拉加德已表示，目標是在9月底前讓利率脫離負值，但她也形容升息1碼只是「意圖」，還沒做成決定，堅稱ECB決策仍取決於數據。

在各國央行積極緊縮貨幣政策之際，ECB必須在債務危機威脅，通膨失控風險、衰退疑慮等因素之間權衡。但經濟學家指出，從事後來看，ECB過去緊縮的時程都太慢、也太晚，在最新通膨數據公布後，若ECB謹慎地只升息1碼，可能引發市場失望，部分官員可能推動加速行動。

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