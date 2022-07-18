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金融科技公司退燒 估值暴跌近5000億元

編譯季晶晶／綜合報導
金融科技公司，包括基礎較穩的PayPal和近期上市的Upstart，都難逃股票拋售厄運。（路透）
金融科技公司，包括基礎較穩的PayPal和近期上市的Upstart，都難逃股票拋售厄運。（路透）

疫情初期趁IPO熱潮辦理股票上市的金融科技公司，如今估值暴跌將近5000億美元。

根據CB Insights的數據，2020年初以來，有30多家金融科技公司在美上市，許多投資人以為疫情加速推動數位化發展，能嘉惠這些公司，然而，因為經濟可能走向衰退，人們擔心升息、獲利能力和未經測試的商業模式，使得這些公司被大量拋售。

金融時報的分析顯示，自今年初以來，近期上市的金融科技公司股價平均大跌逾50%，跌幅遠超過納斯達克指數的29%。他們的累計市值在2022年大減1560億美元， 如果依歷史最高點計算，這些股票則損失大約4600億美元。

線上放貸公司Upstart上周發表第2季財報，代表金融科技同業面臨的挑戰。這家利用人工智慧做成消費者貸款決定的公司，將營收放緩和損失增加歸咎於「動盪的經濟」。

與一年前業績異常強勁相比，尤其顯得情況不妙，2020年經濟封鎖使得去年同期的年營收成長高達1000%。

市場壓力也衝擊到PayPal和Block等基礎較為穩固的公司，兩者市值今年來降低近3000億美元。

未上市公司同樣也無法躲避衝擊：來自斯德哥爾摩的線上支付公司Klarna本月稍早進行新一輪融資，估值由460億美元跌到低於70億美元；美國線上支付服務供應商Stripe也大砍估值超過25%。

瑞穗銀行分析師DanDolev說，金融科技公司是「科技業最先受惠於疫情的部分，因為每個人都被困在家裡，必須上網購物。現在的過度修正也早於其他類股」。他預期，多家公司能在下半年出現反彈行情，屆時與去年同期比較的成長率會比較讓投資人開心。

疫情 營收 投資

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