中概股在美國創下3個月來最大單周跌幅

中國科技巨頭阿里巴巴領跌，當周重挫15%，創下去年12月以來最大跌幅。(中新社)

由於市場擔心北京 對科技業的整頓捲土重來，加上防疫封控風險升高，在美國交易的中國股票創下近三個月來最大跌幅，撲滅了遭受重創的中概股迅速反彈的希望。

據彭博社報導，納斯達克金龍中國指數上星期五以來下跌逾9%，單周表現為4月以來最差，也是自那以來首次出現三個星期連跌。中國科技巨頭阿里巴巴領跌，當周重挫15%，創下去年12月以來最大跌幅。

反壟斷罰款和公司高管在上海警方數據洩密事件調查中被約談等報導，一系列事態發展，令投資 者對於阿里巴巴的發展前景感到不安。

中概股前段時間一直在反彈，單6月就飆升16%。雖然越來越多的分析師和基金經理看漲，認為中國政府在監管上採取了較為寬鬆的立場，但最新消息表明投資者需要保持謹慎。

「投資者對科技整頓的擔憂仍然揮之不去」，彭博社引述Global X ETFs研究主管雷迪（Rohan Reddy）說，「在我們2021年經歷了與科技監管有關的波動後，市場的疑慮可以理解」。

中國多地疫情 重燃以及隨之而來封控風險，也讓中國經濟前景變得更加複雜。

受疫情封控影響，中國第二季經濟同比增速降至兩年來最低的0.4％，更較第一季下跌2.6％。經濟師普遍認為中國今年無望實現5.5％左右的增長目標，這將是1998年來中國經濟增速首次低於官方預期。