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通膨飆、開支增…想動用儲蓄？3情況考量不同

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通膨飆、開支增…想動用儲蓄？這3種情況 考量不同

編譯徐薏茹／綜合16日電
圖為邁佛州邁阿密市一名消費者在肉食店裡仔細比較價格。(Getty Images)
圖為邁佛州邁阿密市一名消費者在肉食店裡仔細比較價格。(Getty Images)

當前通膨率來到歷史新高，萬物皆漲，許多家庭不得不縮減開支，改變生活方式；美國消費者聯盟(Consumer Federation of America)發起美國儲蓄(America Saves)計畫，負責人基亞‧麥卡利斯特-楊恩(Kia McCallister-Young)指出，隨著通膨持續飆升，民眾需要重新思考如何運用救急儲蓄，她根據三種儲蓄情況提供民眾以下指引。

1.沒有儲蓄

首先計算每月開支總和，包括房租、房貸、車貸、日用品、水電費等所有生活開銷，若每月大致花費達3000元，則擁有三個月的救急金(emergency fund)說明要省下9000元。

麥卡利斯特-楊恩指出：「現實是，許多人可能對這個目標感到挫折，對有些人來說則根本不可能」美國儲蓄計畫建議民眾從500元的目標開始，在經濟不景氣期間，即使只是少許的錢也勝過沒有任何救急金。

要達到初階目標有個簡單的方法，可以將部分直接儲存的薪水轉入專用的救急儲蓄戶頭，藉此來自動儲蓄，或是讓金融機構替自己自動轉帳。

2.有些儲蓄

麥卡利斯特-楊恩表示有些儲蓄的民眾需要在所有儲蓄用盡前評估狀況，「是時候清楚了解你自己的財務狀況了，審視你近期的收入、月開銷、儲蓄供款，做出有意義的調整」。

3.儲蓄很多

即使面臨通膨資金仍綽綽有餘的民眾，也許有能力增加儲蓄，麥卡利斯特-楊恩表示在經濟低迷時期，財富可能快速變化，若儲蓄基礎堅實，寧願多存錢，也不要儲蓄減少；若屬於高收入群體，可能會需要12個月生活開支的救急金，否則若丟失工作，可能需要花費很長的時間尋找類似職位。

麥卡利斯特-楊恩指出雇主也能幫助員工增加儲蓄，並不只有加薪一種方式，「我只是想呼籲這些公司，這是照顧員工的一部分，認知到通膨現在處於歷史最高水平。」「每天工作無論是搭乘大眾運輸、或自行駕駛，現在都在影響你員工的底線」。

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