聯準會激進升息警報解除 道指飆658點

對聯準會(Fed)升息100個基點以抑制通膨上升的擔憂消退，美股上漲，道瓊工業平均指數更飆升658點。美聯社

由於對聯準會(Fed)升息 100個基點以抑制通膨上升的擔憂消退，美股上漲，以回應新一輪銀行財報和令人鼓舞的經濟數據。

道瓊工業平均指數 暴漲658.09點或2.15%至3萬1288.26點。史坦普500指數上漲72.78點或1.92%至3863.16點。那斯達克綜合指數上漲201.24點或1.79%至1萬1452.42點。

即使股指大漲，所有三大股指本周仍收跌。道指下跌0.2%，而史指和那指分別下跌0.9%和1.6%；最重要的是，15日的漲勢將史指推升脫離熊市，較近期歷史高點下跌約19%。

OANDA資深分析師莫亞(Edward Moya)說，「市場越來越確信，Fed可能不會在本月底加息1個百分點，而且Fed收緊政策的峰值即將被市場消化。」這「為投資 人縮減投資股票提供了一些緩解」。

富國銀行和花旗集團的新一輪銀行業績提供了對經濟狀況的進一步了解。雖然上季獲利下降48%，並且為不良貸款預留資金，但富國銀行仍上漲6.17%。花旗集團飆升13.36%，因為獲利超出預期並受惠於利率上升的環境。

一天前，投資人梳理了摩根大通和摩根史坦利令人不安的財報，兩者的財報啟動了整體主要銀行的財報季，並評估了Fed更大幅度升息的可能性和迫在眉睫的衰退擔憂。

除了最新的銀行業績外，交易員還消化了強勁的初步消費者信心數據和超出預期的零售額。這些數字似乎緩解了對Fed將在即將召開的政策會議上升息100個基點的擔憂，並表明即使通膨達到歷史高點，消費者仍在支持零售支出。

與此同時，亞特蘭大Fed主席博斯蒂克(Raphael Bostic)8日的評論顯示，他可能不會支持更大幅度的升息。他警告，迅速提高利率可能會「破壞許多運作良好的東西」。

摩根史坦利E-Trade資本管理投資策略總經理羅文嘉特(Mike Loewengart)表示：「市場似乎對這些消息表示歡迎，即使零售強勁只會助長Fed繼續升息以冷卻經濟和抑制通膨。」並強調這些數字未經通貨膨脹進行調整。

財報業績推動了史指全面反彈，所有主要類股均走高。在銀行股飆升推動下，金融股上漲3.5%。由於UnitedHealth強勁的獲利數字，醫療保健類股反彈2.5%。

受重創的科技股也上漲。Meta Platforms、Salesforce和亞馬遜分別上漲4.21%、3.21%和2.64%，而Netflix上漲8.2%。聯合健康、摩根大通和運通領漲道指，分別上漲5.38%、4.58%和4.4%。

在其他消息方面，Pinterest飆升16.17%，之前《華爾街日報》報導，激進投資客Elliott Management持有這家社交媒體公司9%以上的股份。