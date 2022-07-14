華爾街最低 美銀下修史坦普500目標 大減到3600點

美國銀行（BofA）策略師下修史坦普500指數今年底目標值到3,600點。(美聯社)

財經媒體MarketWatch報導，美國銀行（BofA）將史坦普500指數 今年底的目標下修900點到3,600點，相當於從周四收盤的3,790點再跌5%，理由是經濟下半年會陷入衰退，同時預期聯準會（Fed）2023年會「轉向」。

美銀股票計量策略師在BofA Global Research報告裡說，新的年底目標點數是「華爾街最低」。他們預測，2022年下半年起，美國就會陷入「溫和」衰退。

美股上半年慘跌之後，華爾街大銀行紛紛調降史坦普500指數的年底預估值：瑞士信貸本月稍早預測4,300點，花旗集團分析師結合「軟著陸」和衰退情境後預測4,200點。

美國本周公布了比預期更熾熱的通膨數據，引發投資人擔心聯準會將持續鷹派路線，下重手升息，導致衰退。

美銀策略師說，央行料將在2023年上半年停止升息，2023年下半年開始降息，年底利率會升到3.25%-3.5%。

他們也說，現在預估10年期公債殖利率 年底會降到2.75%，低於先前預估的3.5%。

美銀策略師寫道：「沒有兩個衰退是相同的。市場通常領先經濟，在衰退開始前觸頂，在衰退結束前觸底。但偶爾會延遲。」

他們先前已下修史坦普500指數成分股今年每股盈餘的整體展望，由221美元降到218美元。2023年每股盈餘則由230美元降到200美元。史坦普500指數年底前的「最糟」狀況仍維持在3,000-3200點之間。