我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

纏訟16年 台國務機要費除罪陳水扁免訴 吳淑珍洗錢判2年

勞力吃緊 雇主民調：企業明年擬加薪4% 創15年新高

美元指數續漲 Fed官員「支持7月升3碼」 緩解市場擔憂

編譯洪啟原／綜合外電
歐元對美元14日盤中貶逾1%，為第二日貶破平價，報1歐元兌0.9952美元，寫下2002年12月以來最低價位。（路透）
歐元對美元14日盤中貶逾1%，為第二日貶破平價，報1歐元兌0.9952美元，寫下2002年12月以來最低價位。（路透）

兩名聯準會（Fed）官員14日表示，支持在7月會議升息3碼，緩解市場對Fed可能在本月大舉升息4碼的擔憂，這項消息使DXY美元指數盤中漲勢收斂、以0.5%漲幅作收。

DXY 14日第二日上漲，盤中勁揚1.24%，報109.29點，觸及2002年9月以來最高，終場漲幅收斂至0.54%，收報108.5點 。

歐元對美元盤中貶逾1%，為第二日貶破平價，報1歐元兌0.9952美元，寫下2002年12月以來最低價位，收盤跌幅收斂至0.4%，重新回到平價以上。

美國6月消費者物價指數（CPI）年增9.1%，創40多年來最大增幅，促使交易員擴大押注Fed將大舉升息。

不過，市場對Fed升息4碼的預期有所降低。此前Fed理事沃勒表示，支持本月決策會議升息3碼，但如果新數據顯示，需求放緩的速度不足以使通膨回落，他傾向支持更大規模的升息。

聖路易聯準銀行總裁博拉德也說，傾向支持升息3碼，強調暫時不支持更大幅度的升息。

美元對日圓攀升至24年高點，日本央行維持鴿派立場，與其他主要央行的鷹派舉措漸行漸遠。

美元兌日圓盤中急升1.46%，報1美元兌139.39日圓，終場升幅稍微收斂至1.14%，報報1美元兌138.96日圓。

升息 央行 指數

上一則

銀行財報難看 加劇經濟衰退隱憂 股指小跌作收

延伸閱讀

美股道瓊早盤重挫逾600點 市場預期Fed可能擴大升息

美股道瓊早盤重挫逾600點 市場預期Fed可能擴大升息
美元兌歐元20年來首次等值 肇因制裁俄 引發能源危機

美元兌歐元20年來首次等值 肇因制裁俄 引發能源危機
通膨達高峰？汽油、食物價放緩 聯準會升息方向不變

通膨達高峰？汽油、食物價放緩 聯準會升息方向不變
通膨飆高時 巴菲特建議買這樣的公司股票

通膨飆高時 巴菲特建議買這樣的公司股票

熱門新聞

美6月CPI年增率高於預期，加深顧慮，但諾貝爾經濟學獎得主克魯曼推文表示，實際通膨情況或許正在好轉中。路透

克魯曼評美6月CPI：看似變糟 其實漸入佳境

2022-07-13 11:21
馬斯克決定中止收購推特，重挫推特股價與員工士氣，推特股價8日的延遲交易股價下跌近6%。(路透)

股價跌、士氣低…推特董事會放話：告到馬斯克成交為止

2022-07-09 22:11
股市遁入熊市之際，投資人可參考「股神」巴菲特的投資訣竅。（美聯社）

如何度過熊市？來學習「股神」巴菲特的三大致勝心法

2022-07-13 09:01
歐元區經濟陷入衰退。(路透)

幾乎1：1 歐元兌美元再創2002年底以來新低

2022-07-11 14:48
蘋果取消手機的耳機插孔，推出藍牙耳塞，開業界先河。（歐新社）

不安全、功效差 但20年來大家都高度依賴藍牙系統

2022-07-10 21:20
「股神」巴菲特執掌的波克夏公司正在大買股票，讓投資人感到振奮。路透

股神巴菲特執掌的波克夏正在撿便宜 但不包含比特幣

2022-07-10 19:17

超人氣

更多 >
紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣

紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣
比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜

比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜
川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世

川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世
華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決