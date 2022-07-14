美元指數續漲 Fed官員「支持7月升3碼」 緩解市場擔憂

歐元對美元14日盤中貶逾1%，為第二日貶破平價，報1歐元兌0.9952美元，寫下2002年12月以來最低價位。（路透）

兩名聯準會（Fed）官員14日表示，支持在7月會議升息 3碼，緩解市場對Fed可能在本月大舉升息4碼的擔憂，這項消息使DXY美元指數 盤中漲勢收斂、以0.5%漲幅作收。

DXY 14日第二日上漲，盤中勁揚1.24%，報109.29點，觸及2002年9月以來最高，終場漲幅收斂至0.54%，收報108.5點 。

歐元對美元盤中貶逾1%，為第二日貶破平價，報1歐元兌0.9952美元，寫下2002年12月以來最低價位，收盤跌幅收斂至0.4%，重新回到平價以上。

美國6月消費者物價指數（CPI）年增9.1%，創40多年來最大增幅，促使交易員擴大押注Fed將大舉升息。

不過，市場對Fed升息4碼的預期有所降低。此前Fed理事沃勒表示，支持本月決策會議升息3碼，但如果新數據顯示，需求放緩的速度不足以使通膨回落，他傾向支持更大規模的升息。

聖路易聯準銀行總裁博拉德也說，傾向支持升息3碼，強調暫時不支持更大幅度的升息。

美元對日圓攀升至24年高點，日本央行 維持鴿派立場，與其他主要央行的鷹派舉措漸行漸遠。

美元兌日圓盤中急升1.46%，報1美元兌139.39日圓，終場升幅稍微收斂至1.14%，報報1美元兌138.96日圓。