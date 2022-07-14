銀行財報難看 加劇經濟衰退隱憂 股指小跌作收

大型銀行財報以令人失望，經濟衰退的擔憂揮之不去，股指以小跌作收。歐新社

美股下跌，因大型銀行財報以令人失望的結果開始；交易員還評估了聯準會(Fed)進一步收緊美國貨幣政策的可能性，因為經濟衰退的擔憂揮之不去。

道瓊工業平均指數 下跌142.62點或0.46%至3萬630.17點。史坦普500指數下跌11.4點或0.3%至3790.38點。那斯達克綜合指數微升3.6點或0.03%至1萬1251.19點。

股指雖收跌，但大幅脫離盤中低點。道指盤中一度重挫達628點，而史指和那指分別一度跌逾2%。股指本周可望全面收跌。

CFRA首席投資 策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「如果銀行是整個經濟的指標，加上我們可能從其他財報得到的訊息，那麼本季將會十分醜陋。」

主要銀行的財報結果為美國經濟的健康狀況提供了進一步的線索，人們擔憂迫在眉睫的衰退。

摩根大通增提不良貸款準備金並停止股票回購，股價下跌3.49%，代表經濟前景更加謹慎。隨著獲利下滑，CEO戴蒙(Jamie Dimon)警告，「未來某個時候」經濟可能會受到通膨飆升、地緣政治緊張局勢和消費者信心下降的打擊。

延續這股趨勢，由於投資銀行業務營收急劇下降，摩根史坦利下跌 0.39%，而定18日公布財報的高盛下跌3.05%。15日將公布財報的大型銀行富國銀行和花旗集團分別下跌0.84%和3.01%。

銀行股的業績進一步引發人們的擔憂，即最近幾個月的獲利預期可能上升太多。Crossmark Global Investments投資長多爾(Bob Doll)表示，這些數字的降幅取決於經濟狀況以及經濟衰退何時以及是否發生的嚴重程度。

他說，「市場終於開始擔心，今年上半年幾乎不停上升的估值將面臨一定壓力，當然今天的罪魁禍首是摩根大通。」「在經濟放緩和成本壓力大的情況下，美國企業如何才能獲得共識預期的獲利。這些數字必須下降。」

摩根大通、高盛和美國運通的跌幅領跌道指，而能源、材料和金融股則在史指中表現最差。Mosaic下跌5.7%，而能源公司Halliburton、Diamondback Energy和EOG Resources分別下跌3.43%、3.51%和4.21%。

大型科技股漲跌互現，資訊科技股小幅走高。隨著Meta Platforms和Salesforce分別下跌3.33%和1.55%，蘋果和輝達上漲2.05%和1.37%。

花旗分析師法伊(Jamie Fahy)寫道，「股票可能會出現更多下跌，主要是因為獲利預期太高。」

6月消費者物價指數(CPI)飆升至9.1%，為本月底時Fed大幅升息 打開大門，聯邦基金期貨市場目前定價高達100個基點。

Fed理事沃勒(Christopher Waller)發表的評論緩解了部分擔憂，因為他表示準備考慮更大幅度的升息，但市場「有點過頭了」。

BCA Research策略師在報告中寫道：「投資人的收穫是，Fed的政策仍然依賴於數據，將繼續採取積極的緊縮政策，直到通膨壓力達到決定性的峰值。」「持續的物價壓力要求在7月26日至27日的FOMC會議上再次大幅升息，但8周後的9月會議之前，數據仍有改善空間。」

波動的油價也下跌，西德州中質原油(WTI)觸及2月以來的最低水平。

與此同時，衡量支付商品和服務的生產者物價的6月生產者物價指數(PPI)報告顯示，由於能源價格上漲並提供了對通膨壓力的進一步洞察，批發價格較上年同期相比上漲了11.3%。

其他消息方面，2年期和10年期債券殖利率之間的倒掛觸及2000年以來最大差距，這是衰退迫在眉睫的熱門訊號。