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通膨飆高時 巴菲特建議買這樣的公司股票

編譯湯淑君／綜合外電
「股神」巴菲特向來以投資眼光精準著稱，他對通膨時期如何挑選投資標的，也有一番精闢的見解。(美聯社)
「股神」巴菲特向來以投資眼光精準著稱，他對通膨時期如何挑選投資標的，也有一番精闢的見解。(美聯社)

美國6月消費者物價指數（CPI）年增率衝上9.1%，改寫逾40年來新高紀錄。在高通膨時代投資人該如何自保？不妨溫習這些年來「股神」巴菲特的建議。

財經網站MarketWatch報導，以投資眼光精準著稱的波克夏公司董事長兼執行長巴菲特曾在2015年股東會上說：「通膨時期最佳的生意，就是你買一次就不必持續再挹注資本投資的生意。」他還建議，在通膨時期迴避「任何需要大額資本投資的生意」。

巴菲特強調，通膨高漲時，投資不動產是好的投資，或許只需買一次，就能看著資產增值；相形之下，公用事業和鐵路這些事業，在通膨竄升時期不是好的投資。

巴菲特另在2009年股東會上表示，抗通膨的最佳自保之道，就是投資自己、充實自己的技能。他說：「如果你是最棒的老師，最棒的醫師，最棒的律師，無論貨幣是升值或貶值，全國經濟大餅中都有你的一份。次佳的自保之道，就是投資一家美好的公司。」意指即使必須調漲售價，產品需求依然旺盛的公司。

在1981年致股東信上，巴菲特更明白表示，在通膨環境下最屹立不搖的公司有兩大特色：

一，有能力相當輕易地調漲價格（即使在產品需求平平且產能未全開的情況下），而不必擔心流失市占率或銷售量；

二，只需略為提高資本投資，就有能力因應生意金額大增（通常主要受通膨因素驅動，而不是實際的成長）。

投資 巴菲特 股東會

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