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利率市場升息4碼預期大增 美債殖利率曲線嚴重倒掛

編譯黃淑玲／綜合外電
美國6月通膨率衝到9.1%，市場預期聯準會（Fed）月底升息4碼的機會大增。（路透）
美國6月通膨率衝到9.1%，市場預期聯準會（Fed）月底升息4碼的機會大增。（路透）

美國利率市場周三（13日）快速轉換心情，投資人的焦點立即從關心聯準會（Fed）會升息多少，移到緊縮政策可能帶來的經濟傷害。

彭博資訊報導，6月美國消費者物價指數（CPI）年增率達9.1%，意外地高於預期，激發利率交換市場對Fed升息4碼（1個百分點）的押注，紐約周三下午交易時，定價一度認為升息4碼的機會達到75%。

通膨數據導致各天期的美債都遭遇賣壓，接著另一個意料之外的消息傳來，加拿大央行直接宣布一口氣升息4碼，這幫忙阻止了美債的拋售，較長天期美債止跌回升。

加拿大央行的決定，鼓勵市場押注聯準會更再緊縮貨幣，也因而助長投資人對經濟衰退的擔憂。備受關注的經濟下滑指標——2年期和10年期美債殖利率曲線——出現了2000年以來最嚴重倒掛，超過2006年創下的紀錄。衰退警報大響。

美債2年期殖利率周三一度比10年期高出24基點，這樣的倒掛程度是網際網路泡沫以來最嚴重的情況。

三菱日聯美國宏觀策略主管George Goncalves說：「Fed眼前要處理通膨問題，即使已有一些經濟衰退訊號，緊縮政策仍無可避免。」他認為，「如果Fed朝著4％升息，而10年期公債殖利率維持在3％，殖利率曲線的倒掛幅度就可能達到50個基點，這正好反映了『準停滯性通貨膨脹環境』。」

殖利率 升息 投資

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