特斯拉AI高管推文宣布離職 馬斯克回推：榮幸與你共事

馬斯克同日回覆卡帕席的推文，感謝他在特斯拉的付出，馬斯克表示：「很榮幸和與你共事。」。(路透)

在電動車廠特斯拉 負責人工智慧（AI ）項目和構建自駕輔助系統Autopilot的主管卡帕席（Andrej Karpathy），他在13日推文宣布離職。

卡帕席在2017年加入特斯拉，他主導電腦視覺團隊，負責監看Autopilot的核心技術，同時負責另一個數據標註和運用該功能的團隊。

卡帕席說：「很榮幸在過去五年幫助特斯拉實現目標，離職是艱難的決定。在這段時間裡，Autopilot已在城市街道完成車道維持輔助的任務，我期待看到非常強大的Autopilot團隊維持這個趨勢。」

卡帕席的離職加劇特斯拉高層的人事動盪，特斯拉之前已縮減Autopilot部門的規模。彭博資訊6月報導，特斯拉解僱該部門的數百名員工，並關閉位於加州聖馬提歐的辦公室。

這位特斯拉高管推文說，對自己的下一步行動「沒有具體計畫」，但將重新審視自己「對AI、開源和教育領域技術專長的長期熱情」。

卡帕席3月開始休長假，之前表示有意在本月重返崗位。馬斯克 同日回覆卡帕席的推文，感謝他對特斯拉的付出。馬斯克說：「和你共事是我的榮幸。」

特斯拉盤後跌0.5%，該公司從今年來到13日收盤為止已跌33%。