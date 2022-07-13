通膨引衰退擔憂 道指跌逾200點

在6月通膨數據觸及1981年以來的最高水平後，加劇了人們對聯準會(Fed)將在遏制物價上漲的鬥爭中變得更加積極的擔憂，美股下跌。

道瓊工業平均指數下跌208.54點或0.67%，至3萬772.79點。史坦普500指數下跌17.02點或0.45%，至3801.78點。那斯達克綜合指數收跌17.15點或0.15%，至1萬1247.58點。

嘉信理財策略師桑德斯(Liz Ann Sonders)說，「除了Fed必須在短期內採取更積極的措施並壓制需求外，這沒有任何轉機。這讓現在的經濟衰退更形真實。」「我認為衰退是無可避免的。」

6月消費者物價指數(CPI)同比上漲9.1%，甚至高於5月的8.6%，是1981年以來最大漲幅。接受《道瓊》調查的經濟學者之前預計為8.8%。

不包括食品和能源價格的核心CPI年增5.9%，高於5.7%的預期。

在投資 人消化通膨數據竹同時，股指全日震盪；道指最低曾下跌達446點，那指和史指一度分別下跌逾2%和1.5%。

在通膨報告發布後，投資人繼續關注第2季財報，以了解美國公司健康狀況。達美航空在公布喜憂參半的業績後下跌4.47%。

受此消息影響，聯合航空和美國航空分別下跌0.84%和3.11%。苦苦掙扎的遊輪股皇家加勒比和嘉年華分別下跌2.13%和1.48%。

6月火熱的通膨數據可能會促使Fed在本月會議上再升息 75個基點，甚至提高對進一步升息的預期，以抑制飆升的物價。Fed上月將基準利上調升四分之三個百分點至1.5-1.75%，是1994年以來最激進的升息。

富國銀行策略師舒馬赫(Michael Schumacher)說：「核心CPI正以令人恐懼的速度上揚。」

聯邦基金期貨現在定價7月升息81個基點。他補充說，這代表市場上有些人預計升息幅度將超過75個基點，並且可能會達到100個基點，「由於核心CPI如此強勁，Fed不能忽視這一點。這是個糟糕的數字。」

火熱的CPI讀數讓許多投資人質疑通膨是否已經達到頂峰。總體CPI較上月上漲1.3%，核心CPI月增0.7%，都高於預期的1.1%和0.5%。6月租金上漲0.8%，為1986年4月以來最大漲幅。

與此同時，Sanctuary Wealth投資長兼投資組合經理人基爾伯格(Jeff Kilburg)表示，最近幾周原油、大宗商品價格和房價下跌，代表物價上漲可能已經到頂。

他說，「在我看來，大通膨已經發生。」「這在6月CPI數據中得到證明，可以說是一個落後指標。像是跨資產類別和產業已進行重大的重新定價，當經濟中的房地產和汽車等產業重新定價時，真的必須得到認可和讚賞。」

賓州大學沃頓商學院金融學教授席格(Jeremy Siegel)表示，自6月創下歷史新高以來，汽油價格的回落也可能代表通膨已經放緩。

摩根史坦利投資資深投資組合經理人斯利蒙(Andrew Slimmon)表示：「市場開始相信，這的確是個峰值，並且有足夠的投入已經反映出來，可能會開始在未來幾個月看到通膨數字下降。」「如果回顧一下這些通膨飆升的歷史，當市場認為通膨已經見頂時，股市往往會觸底。」

斯利蒙表示，他對13日的美股走勢感到鼓舞，但如果通膨數據未能如預期那樣迅速下降，對股市可能產生潛在的負面影響。

在6月通膨報告發布後，美國國債殖利率 和美元飆升。10年期殖利率上升7個基點至3.03%，而2年期利率上升11個基點至3.16%，因為歐元兌美元匯率跌破平價。兩者之間的倒掛程度觸及2000年以來最大水平。

隨著通膨飆升，人們對經濟衰退的擔憂加劇。美國商銀經濟學者表示，預測今年稍後將出現溫和衰退，因為實質GDP成長下降，並預計2023年失業率將躍升至4.6%。

根據亞特蘭大Fed的GDPNow追踪器最新估計，第1季GDP下降1.5%，預計第2季將下降1.2%。根據定義，連續兩季的GDP負成長通常被認為是經濟衰退。

與此同時，Fed發布「褐皮書」報告發現，人們對通膨和潛在衰退的擔憂加劇。

Advisors Asset Management總裁兼投資長柯爾索(Cliff Corso)表示：「我們可能正處於衰退之中，但衰退非常溫和。」

他說，如果經濟正步入衰退，情況也可能如此，因為消費者仍有多餘的現金作為緩衝。他表示，經濟衰退是否足以將通膨率降至Fed的2%目標仍將是焦點。

隨著GDP為負值，借貸成本繼續上升。與此同時，根據美國勞工統計局的最新數據顯示，上月非農就業人數增加37.2萬人，就業成長依然強勁。實際工資成長正在上升，即使增速低於通膨，但這可能給經濟帶來更多麻煩。

Wolfe Research分析師森耶克(Chris Senyek)寫道，「我們的確需要恢復物價穩定，以使通貨膨脹率回落到2%，因為如果沒有做到這一點，將無法實現持續的最大就業，讓福利全面分配；人們工資也不會相對下降，被通貨膨脹吞噬。」

其他消息方面，投資人期待摩根大通和摩根史坦利等主要銀行定於14日公布的業績。