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前國安顧問波頓承認助策畫他國政變 並未成功

6月CPI暴衝9.1% 道瓊早盤跌逾300點

6月CPI暴衝9.1% 道瓊早盤跌逾300點

編譯陳律安／綜合外電
美6月通膨急升9.1%，拖累美股13日早盤大跌。路透
美6月通膨急升9.1%，拖累美股13日早盤大跌。路透

美股三大指數13日早盤全面開低走低，道瓊工業指數一度挫跌335點，原因是美6月通膨比市場預期熾熱，顯示民眾面臨的物價壓力持續加重。

道瓊工業指數早盤跌335.24點或1.08%、標普500指數跌1.32%、那斯達克指數跌1.64%。費城半導體指數跌2.01%、台積電ADR小跌0.16%。DXY美元指數上揚0.3%，報108.4點。

勞工部統計局13日公布，6月消費者物價指數（CPI）比去年同期急升9.1%，高於市場預期，寫下1981年來最大增幅。不計食品和能源價格的上月核心CPI則為年增5.9%，也比市場預期高。

Ally公司首席市場和貨幣策略師貝爾說，市場已預估6月通膨將再創新高，這項數據所傳遞的訊息與上周的美國就業報告相同，那就是聯準會（Fed）仍將按原定時程積極升息。美通膨依然熾熱，可能促使Fed在本月的政策會議上再度升息3碼。

MSCI資產組合管理研究主管史巴克說，隨著通膨數據和企業財報的公布，將在未來數月考驗Fed的信譽，Fed近來積升息，帶來出手過重的風險，可能導致已浮現疲軟跡象的美經濟陷入全面衰退。

投資人持續關注美股財報季，以找尋企業健康狀況的線索。達美航空上季獲利不如市場預期，拖累早盤股價重挫7.33%。摩根大通和摩根士丹利定14日公布財報。

指數 升息 道瓊

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