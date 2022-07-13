晶片短缺→供過於求 路透：市況逆轉 廠商始料未及

在5月底到6月，晶片市況在三周內急遽轉變，某些領域的晶片甚至供過於求。（路透）

新冠疫情引發的供應鏈危機，一度讓生產各類商品所需的的晶片 短缺，但此狀況在5月底到6月的三周突然轉變，原因是通膨居高不下、中國實施封控措施及俄烏戰爭抑制消費者支出，尤其是對個人電腦（PC）和智慧手機 的花費。

路透報導，在某些領域，晶片短缺甚至轉為供過於求，例如記憶體廠美光6月底時宣布將要減產。美光事業長Sumit Sadana坦承，市況逆轉讓美光措手不及。

美國晶片製造商的財報季將在7月稍晚登場，TechInsights晶片產業分析師 Dan Hutcheson示警，在美光公布黯淡財測之後，還會有更多壞消息。

專家指出，供需大幅逆轉對各領域的影響都不同。Baird半導體產業資深分析師Tristan Gerra表示，為消費電子品製造商（尤其是低階智慧手機）提供晶片的大型供應商所受到衝擊尤為嚴重。

他也說，隨著顯卡價格持續下滑，加上近期加密幣市場崩盤致使顯卡價格進一步走低，繪圖晶片設計商輝達前景可能堪憂。

Wedbush分析師Matt Bryson表示，受影響最小的公司包含蘋果公司的供應商，例如全球最大晶圓代工業者台積電，因蘋果裝置所用的高端晶片需求仍然強勁。

Tristan Gerra另指出，提供車用和資料中心晶片的製造商前景也不差，需求並未減弱。

另一名不具名的跨國晶片製造商高階主管說：「電源管理晶片的需求暢旺。」但用於智慧手機的射頻晶片則受手機出貨放緩拖累，需求回落。