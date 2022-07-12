等待消費者物價指數發布 股指震盪收低

投資人聚焦明天發布的6月消費者物價指數(CPI)報告，美股在交易最後一個小時大幅下跌。美聯社

由於對全球經濟成長的擔憂削弱了投資 人對風險資產的興趣，而華爾街也為關鍵通膨數據做好準備，美股在交易最後一個小時大幅下跌。

道瓊工業平均指數 下跌192.51點或0.62%至3萬981.33點，回吐早盤漲幅。史坦普500指數下跌35.63點或0.92%至3818.8點。那斯達克綜合指數下跌107.87點或0.95%至1萬1264.73點。

Truist策略師勒納(Keith Lerner)說，「現在缺乏催化劑，缺乏領導集團。」「成長正在放緩，全球央行仍處於緊縮模式，我認為這與市場有關。」

股指盤中一直在漲跌間交替，收前一個小時跌幅擴大。道指盤中最高上漲172點，下跌逾300點。

投資人似乎正在迴避股票等風險較高的資產，轉而青睞美國國債和美元等傳統避險資產。10年期美國國債殖利率 下跌2個基點至2.971%，與2年期國債殖利率之間的反向利差創下2007年以來的最大。

一些受挫科技股因投資人而反彈，但在晚盤回吐漲幅。Salesforce和微軟分別下跌4.61%和4.1%，而亞馬遜和Netflix分別下跌2.26%和1.63%，Alphebet下跌1.43%。在馬斯克終止收購交易後，推特股價高度波動，收漲4.32%。

在美國航空預計第2季總營收將超過2019年水平並且股價飆升9.98%後，航空公司股票上漲。受此消息影響，聯合航空、達美航空和西南航空分別上漲8.09%、6.15%和4.64%。

與此同時，受重創的郵輪公司挪威郵輪和嘉年華郵輪股價分別上漲5.74%和7.6%；波音攀升7.45%，因交機量達到2019年3月以來的最高單月水平。

其他消息方面，由於擔心全球經濟放緩，油價下跌，能源價格下跌2%。哈里伯頓和德文能源都分別下跌2.59%。

百事公司展開第2季財報季，公布優於預期的上季獲利和營收，並提高今年的營收財測。達美航空和摩根大通都將在本周稍後發布財報。

市場參與者正在密切關注獲利預測的調降風險，因為企業正在努力應對利率上升和加大的通膨壓力，而華爾街則在討論經濟衰退的可能性。

然而，Independent Advisor Alliance投資長扎卡雷利(Chris Zaccarelli)表示，這種影響要等到公司公布第3季財報後才會出現。

他說，「我們的預期是獲利應該與預期一樣好或更好，因為利空尚未真正開始對企業產生實質影響。」「但我們的確同意這樣一種共識，也就是在未來的基礎上，事情將變得更加困難，我們擔心獲利放緩或潛在的獲利衰退。」

勒納表示，能夠提高商品價格銷售的企業在本財報季中脫穎而出。但並非所有企業都能成功地將成本轉嫁給客戶，許多公司正受到商品成本和工資上漲的擠壓。

LPL Financial首席經濟學者羅奇(Jeffrey Roach)表示：「我看到這裡出現拐點，企業開始對轉嫁更高的投入成本變得更加悲觀。」「如果公司在管理投入成本方面遇到困難，這顯然會轉化為獲利率的擠壓，因此獲利將從這裡下降。」

衡量美元兌其他6種貨幣表現的美元指數飆升至108.56。隨著歐洲對經濟衰退的擔憂加劇，這一漲幅使歐元與美元平價，跌至2002年來最低水平。

美元指數今年一直火爆，上漲約13%。幾位華爾街策略師警告，美元走強可能會給未來的企業獲利帶來麻煩。

Vital Knowledge策略師克里薩富利(Adam Crisafulli)寫道：「美元飆升是全球不安的徵兆，將使美國企業的日子更加難過，」而國際央行則進一步阻礙了每股獲利。

本周通膨報告也引起投資人注意，6月的消費者物價指數(CPI)報告定於13日發布。根據《道瓊》估計，包括食品和能源在內的總體通膨率預計將從5月的8.6%上升至8.8%。

National Securities首席市場策略師霍根(Art Hogan)寫道：「最重要的是，通膨可能會再維持一兩個月的高點。」但6月的核心CPI應該顯示「一些連續的改善」。