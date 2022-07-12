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SPAC沒戲唱了？知名投資人艾克曼收掉空白支票公司

編譯黃淑玲／綜合報導
知名避險基金大亨、潘興廣場資本管理公司創辦人艾克曼（Bill Ackman）。 （路透）
知名避險基金大亨、潘興廣場資本管理公司創辦人艾克曼（Bill Ackman）。 （路透）

知名避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman）周一（11日）宣布收掉募資40億美元成立的特殊目的收購公司PSTH，將把資金返還給投資人。此舉顯示特殊目的收購公司（SPAC）在美國發揮空間嚴重萎縮。

PSTH籌資時規模創下紀錄，可見市場那時很火燙，誰知現在會以找不到適當的併購目標，決定停止運作。PSTH這家俗稱空白支票公司的控股公司於2020年7月掛牌，依規定須在兩年內找到購對象，讓對方得以「借殼上市」。

艾克曼在致投資人的信函中表示，「PSTH在新冠疫情最嚴重的時候成立，當時我們設想，資本市場將因疫情帶來的經濟不確定性而受到損害。」「結果卻是資本市場和經濟快速復甦，這對美國是好的，但卻是PSTH的壞運氣。」

艾克曼向股東解釋，資本市場一旦復原，傳統的首次公開發行股票（IPO）就會成為SPAC很強的競爭者，想上市的高品質企業多偏好選擇IPO。

多家媒體均認為，PSTH關門是華爾街明星投資人艾克曼的一大挫敗。PSTH先前曾經想投資環球音樂10%股權但不準備將環球音樂上市，被控違法後放棄投資，PSTH的信用度為此受傷，也是發展不順的原因之一。

投資 疫情 華爾街

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