前債券天王今年展現先見之明 他現仍建議別碰債券股票

曾有債券天王之稱的葛洛斯（Bill Gross）。（路透）

對於想要逢低買進債券 、股票和大宗商品的投資 人，前債券天王葛洛斯建議是：還不要碰。

葛洛斯表示，1年期國庫債券算是比任何投資更好的選擇，因為聯準會（Fed）升息導致經濟衰退的可能性「很大」。葛洛斯今年年初以來一直在敦促投資人採取謹慎立場，如今證明他有先見之明。

78歲的葛洛斯在他的投資展望中寫道：「保持耐心。12個月期國庫債券殖利率 為2.7％，這要比貨幣市場基金和幾乎所有其他投資都要好。」

葛洛斯寫道， Fed主席鮑爾可能「儘快」將基準利率從目前的1.75％調高至3.5％。這與債券市場當前對聯邦資金利率的預期一致，市場定價顯示利率將在2023年第1季會達到這個水準。

葛洛斯使用布林帶（Bollinger Bands）、根據FED基金利率歷史水平的標準差來預測Fed將採取的行動，結論是Fed會「安全地製造一次溫和衰退，進而逐步降低通膨」。

如此一來，這對市場意味著什麼？鑒於美國10年期公債殖利率約為3％，而去年年底時為1.5％，這意味著債券「風險降低」，但也「幾乎不會有回報」。

至於股票，葛洛斯寫道。 「股票必須要面對未來令人失望的業績，而且也不像看起來那麼便宜。所以還不要買。

富蘭克林坦伯頓基金則認為，較長期限的美國公債殖利率仍有進一步走高的空間，市場對Fed 2023年下半年會降息的定價是錯誤的。

富蘭克林坦伯頓固定收益事業投資長Sonal Desai表示，「市場已經在反映明年的降息，這可能為時過早，」Desai稱此為「定價錯誤」。

通膨疑慮升溫，以及Fed需要大幅升息以遏止通膨的預期心理，都導致美債今年遭到拋售，推動10年期公債殖利率上月一度升至3.50%的高點，不過對經濟可能走向衰退的顧慮加劇，再加上股市等較高風險的資產遭拋售，推動殖利率回落至3%以下。

市場定價幾乎已完全反映7月升息75個基點。但從長遠來看，對升息周期高峰的預測已下調，目前預計2023年下半年將見到Fed降息。

Desai「市場對Fed 寄予厚望，指望Fed 一旦看到經濟放緩就立即降息，」她表示，「只有在通膨也下降的情況下，這一點才會發生。如果通膨不下降，我認為即使經濟放緩，Fed也無法降息。」

Desai預料，到2022年底，通膨率將在7.5%-8%左右，稍緩於當前水平，但仍遠高於央行的目標。