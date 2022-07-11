Fed波斯提克支持再升息三碼：有信心美國經濟承受得了

美國亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克。（路透）

美國亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）說，美國經濟能夠承受更高的利率 ，並重申他支持在本月稍晚召開利率決策會議時再度大幅升息 。

他說：「我有信心，經濟能承受下一步行動。我支持升息75個基點。」

聯準會 官員今年轉向積極升息以對抗40年來最嚴重的通膨，他們承認這樣做可能減緩經濟成長，削弱勞動市場。

波斯提克今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）並無投票權，他上周已說過「全力支持」本月稍晚升息三碼，周一再表示，聯準會將利率調高到大約3%，這是他認為的「中立」水準，而不引發衰退，是有可能辦得到的。

波斯提克說，聯準會的舉措開始給需求施加下滑壓力，有一些跡象表明供應緊張的狀況正在緩解，然而，俄烏戰爭和其他力道正推高通膨。他認為央行能做到「井井有條」升息以縮減疫情期間提供的信貸支持。

被問到什麼情況會讓他支持升息超過三碼時，波斯提克表示，如果數據表明通膨離聯準會的2%目標更加遙遠，或者長期通膨預期走高，就會考慮更積極地升息，但他不認為有此必要。

FOMC的18位官員大多數聲稱，對於繼6月升息三碼之後，7月再度等幅升息保持開放態度，但至少堪薩斯城聯邦準備銀行總裁喬治（Esther George）擔心升息步伐太快，她上月獨持異議，傾向只升息兩碼。她周一警告，急於緊縮貨幣政策可能招致反效果。

她在密蘇里州歐扎克湖舉行的美國中部地區勞資會議（Mid-America Labor/Management Conference）上說，現在已是「史上極快的升息步伐」，利率上的更突然變化可能在經濟或者是金融市場造成壓力。